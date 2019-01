The Division 2 će umjesto na Steamu izaći na Epic Games Storeu

Epic Games nastavlja s osiguravanjem ekskluziva za svoju trgovinu, a najnovije partnerstvo sklopili su s Ubisoftom. Francuski izdavač objavio je kako će Tom Clancy's The Division 2 igrači sada umjesto na Steamu moći igru kupiti u Epicovoj trgovini. Iako su sve ostale Ubisoftove igre dostupne putem njihovog Uplayja, do sada su ih svi zainteresirani mogli igrati i na Valveovom servisu, a sada se to mijenja.

"Trenutno nemamo planove izdati The Division 2 na Steamu", rekao je predstavnik Ubisofta i dodao kako će s Epicom "surađivati na nekoliko dodatnih naslova koje će objaviti tijekom godine". Uz to se oglasio i Ubisoftov potpredsjednik za partnerstva, Chris Early, i rekao sljedeće: "Vjerujemo da će Epic pružiti glatko iskustvo za naše fanove, od odrađivanja predbilježbi, uživanju u beta testiranju do samog izdavanja konačne verzije igre. Epic nastavlja s remećenjem stanja u igraćoj industriji, a njihov model za digitalnu distribuciju igara je najnoviji primjer toga i nešto što Ubisoft želi podržati."

Stranica za The Division 2 koju je bilo moguće pregledavati na Steamu sada je uklonjena, a svi koji žele mogu od sada posjetiti onu na Epic Games Storeu gdje su otvorene predbilježbe. Uz ovu vijest je razvojni tim objavio planove za PC verziju, kao i sistemske zahtjeve koje možete proučiti u nastavku:

U odnosu na konzole, računalna verzija će imati otključan FPS i rezolucije, mogućnost detaljnog podešavanja korisničkog sučelja i HUD-a, podršku za više monitora i widescreen monitore te HDR. Svi oni koji kupe igru prije izlaska dobit će pristup zatvorenom beta testiranju o kojem će izdavač objaviti više detalja kako se bude približavala. Osnovne informacije o tome možete potražiti ovdje.

The Division 2 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako ne dođe do odgode u zadnji čas trebao bi izaći 15. ožujka. Nakon snježnog New Yorka radnja se seli u življi Washington i zadatak je opet pokušati nakon pandemije sačuvati ono malo preostale civilizacije. Za nastavak je razvojni tim Massive pripremio svakakva poboljšanja i novosti, pa ako se želite o tome više informirati detalji se nalaze na službenim stranicama.