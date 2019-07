The Division 2 uskoro dobiva nove besplatne sadržaje

Sredinom ožujka izašao je Tom Clancy's The Division 2, nastavak na kooperativni i kompetitivni TPS koji je imao solidne ideje, ali ne baš najbolju izvedbu. Razvojni tim Massive Entertainment i izdavač Ubisoft bili su svjesni problema koji su mučili original, pa su osim premještanja radnje u manje monotoni Washington D.C. poboljšali i one stvari koje su mučile igrače i kritičare. Zbog toga je nova igra dobila prilično dobre ocjene i ima solidnu bazu igrača.

Sinoć su timovi objavili u kojim će novim sadržajima igrači moći uskoro uživati, a besplatna nadogradnja krije se iza naziva D.C. Outskirts: Expeditions. Radi se o prvoj od tri planirane besplatne epizode u sklopu Year 1, a evo što sve uključuje:

Za početak, Massive Entertainment je pripremio dvije nove misije koje nastavljaju priču nakon bossa kojeg su igrači ubili na lokaciji Tidal Basin. U prvoj Camp White Oak ćete naganjati predsjednika-izdajnika Andrew Ellisa i napasti njegovu rezidenciju u šumi, dok ćete u Manning National Zoo napasti vođu Outcastsa, Emeline Shaw, kako ne bi opet počela imati utjecaja u gradu.

Drugi veći dodatak je novi mod imena Expeditions. U njemu će igrači istražiti signal koji stiže iz vojnog konvoja smještenom na koledžu Kenly i pokušati spasiti sve preživjele. Tim je zamislio da svaka ima tri smjera koje će igrači prelaziti - svakog tjedna po jedan - a oni koji odrade sva tri dobit će pristup ekskluzivnom trezoru punom nagrada.

Što se tiče nove opreme i oružja, najavljeno je jedno egzotično oružje imena Diamondback Rifle, rukavice BTSU Dataglove i dva obična oružja, Stoner LMG i Carbine 7. Za kraj je najavljena nova težina za Operation Dark Hours Raid - iza Discovery težine i odgovarajuć matchmaking krije se jednostavniji način za prelaženje te misije, što znači da nećete dobiti egzotičan loot koji vrijedi samo za normalnu težinu, ali oni koji žele to po prvi puta iskusiti ipak će dobiti neke vrijedne nagrade za uspješno prelaženje.

D.C. Outskirts sadržaje za The Division 2 najprije će moći iskusiti oni koji su platili Year 1 Pass (više detalja o tome što on donosi možete pronaći ovdje) i to 23. srpnja. Svi ostali igrači koji imaju samo osnovnu igru moći će uskočiti u akciju od 30. srpnja. The Division 2 možete nabaviti za PC (putem Uplayja i Epic Games Storea, Ubisoft je Steamu dao košaricu), Xbox One i PlayStation 4, a ako vam treba više detalja o tome što je Massive Entertainment u nastavak sve ubacio, proučite službene stranice. Za one kojima je draže gledati i slušati, možete pogledati video u kojem tim priča o stanju i planovima za igru.