The Sims 4 zaigralo preko 70 milijuna igrača, novih 16 milijuna pristiglo od listopada prošle godine

Volio netko serijal The Sims ili ne, Electronic Artsu se mora priznati da s njime definitivno znaju što rade. Kako smo svojevremeno pisali, posljednji nastavak The Sims 4 je tijekom listopada postao besplatan, točnije samo osnovna igra, što je bilo dovoljan poticaj novim igračima da ga isprobaju. Od 18. listopada je spomenutog zaigralo novih 16 milijuna igrača, te je ukupna brojka fanova narasla na preko 70 milijuna čime je i službeno postao najigraniji u povijesti ove, preko dvadeset godina stare, franšize.

U novoj objavi, EA se pohvalio i da je posljednji dodatak, The Sims 4 Growing Together, u prvom tjednu nakon izlaska, od 16. do 23. ožujka, zabilježio najbolju prodaju od svih silnih DLC-ova koje je ova "simulacija života" tijekom proteklih osam godina dobila. Spomenuta je fokusirana na obitelj i odrastanje, pa su igrači kreirali više od 8,6 milijuna djece, te u novom svijetu sagradili 1,7 milijuna kućanstava. Iako se zna da developeri pripremaju novo poglavlje koje nosi radnji naziv Project Rene, čitava priča je još u povojima i još uvijek eksperimentiraju s kreativnim alatima koji će igračima dati još veću slobodu u stvaranju kojekakvih dizajnerskih rješenja. U konačnici, vjerujemo da se Electronic Artsu uz ovakve impresivne brojke zasigurno nikamo ne žuri.