The Witcher 1: potpuni Unreal 5 remake

„The Witcher 1“ će biti kompletno obnovljen korištenjem Unreal Engine 5 u studiju Fool's Theory sa sjedištem u Poljskoj koji od svojega osnutka 2015. radi na razvoju sada već legendarne RPG trilogije „Witcher“.

Programeri Fool's Theorya su radili na sva tri nastavka – prvi, „The Witcher“ (kasnije odbrojčan kao "The Witcher 1"), objavljen je 2007., a za njim su slijedili „The Witcher 2: Assassins of Kings“ iz 2011. i „The Witcher 3: Wild Hunt" iz 2015.; CD Projekt Red, izvorni developer trilogije, „...osigurat će puni kreativni nadzor tijekom izrade remakea prvog nastavka“, dodao je izdavač. Ova najava potvrdila je ranije pretpostavke da se pod kodnim imenom „Canis Majoris“, najavljenim početkom listopada, ustvari krije projekt „The Witcher Remake“.

Već otprije je poznato da je izdavač najavio i razvoj još tri potpuno nova nastavka Witchera, počevši s onim kodnog naziva "Polaris". Iako još nisu objavljeni rokovi za Polaris, u CD Projektu su rekli da će tri nova nastavka također biti razvijena u Unreal 5 Engineu, a izdana u razdoblju od idućih šest godina.

Originalni, prvi „The Witcher“ je „…bila prva igra koju smo ikada napravili i to je za nas bila velika stvar“, rekao je Adam Badowski, voditelj studija CD Projekt Red. „A vratiti se nakon 15 godina na mjesto gdje je sve počelo i za novu generaciju igrača iznova napraviti našu prvu igru​​, čini se jednako veliko, ako ne i veće.“

The Witcher je adaptacija istoimene serije fantastičnih romana poljskog autora Andrzeja Sapkowskog, objavljenih između 1990. i 1999. Franšiza je izrasla iz kultnog serijala knjiga s radnjom utemeljenoj na legendama i folkloru srednje i istočne Europe u nešto poput nacionalnog blaga Poljske, osobito nakon što su tri nastavka kompjuterske igre (koje je također razvio poljski programerski studio) gurnula serijal u domenu svjetskog mainstreama. Kada je predsjednik Obama posjetio Poljsku 2011., poljski dužnosnici poklonili su mu primjerak prve igre, koje je po vlastitom priznanju strastven igrač. Netflix je 2019. počeo prikazivati The Witcher, TV seriju vlastite produkcije s Henryjem Cavillom u ulozi Geralta od Rivije, glavnoga protagonista, a u produkciji je upravo treća sezona, najavljena za Netflix streaming u ljeto 2023.

„Iznimno sam sretan što se moj profesionalni put ponovno ukrstio s kolegama programerima koje poznajem iz vremena zajedničkog rada na The Witcher 2 i The Witcher 3, pogotovo kada se radi o remakeu projekta koji nam je toliko prirastao srcu“, rekao je u srijedu Jakub Rokosz, izvršni direktor Fool's Theoryja. „Naš cilj je ponuditi igračima još jednu izvrsnu igru ​​iz kultne serije Witcher.“

Prva igra razvijena je korištenjem BioWareovog enginea Aurora, a izdana je za PC-platformu točno prije 15 godina na današnji dan, 26. listopada. The Witcher nikada nije lansiran na konzolama, ni u izvornom izdanju, niti u osvježenom izdanju iz 2008. U današnjoj izjavi nije precizirano za koje će platforme "The Witcher Remake" biti optimiziran, niti se spominje bilo kakav datum ili vremenski raspon izdavanja.

CD Projekt Red je 2011. izdao drugi nastavak (i nakon toga Enhanced Edition 2012.) za PC i Xbox 360, koristeći originalni studijski REDengine. Najnovija igra u nizu, Wild Hunt iz 2015., također koristi REDengine, a izdana je za PC, Xbox One i PlayStation 4, kao i u verziji za Nintendo Switch koja je uslijedila 2019. Verzije za PlayStation 5 i Xbox Series X očekuju se do kraja ove godine.