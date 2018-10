Thronebreaker: The Witcher Tales i Gwent: The Witcher Card Game u prodaji

Sredinom rujna CD Projekt Red objavio je kada će igrači moći zaigrati novu verziju multiplayer kartaške igre punog imena Gwent: The Witcher Card Game, kao i kampanju za jednog igrača koja uz borbe koje odrađujete kartanjem ima RPG elemente i opsežnu priču naziva Thronebreaker: The Witcher Tales. Taj je dan došao i od danas svi zainteresirani mogu igrati i jednu i drugu igru putem njihovog servisa GOG.com.

Uoči izlaska je izdavač pripremio prikladne trailere za obje igre. Za one koji planiraju igrati protiv drugih igrača i kroz beta testiranje koje traje od prošle godine nisu imali priliku saznati o čemu se radi, kroz video se mogu upoznati s osnovama Gwenta:

U odnosu na verzije koje su bile dostupne do sada, kao i one s kojima su se igrači prvi puta susreli kada su igrali The Witcher 3, kartaško bojište se više ne sastoji od tri trake nego dvije. Ostali su Melee i Ranged, a izbačen je Siege red. Nadogradnja Homecoming je također donijela i neke druge, veće promjene, a detalje u pisanom obliku je razvojni tim objavio još u travnju. Gwent: The Witcher Card Game možete preuzeti besplatno i zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a sve druge informacije o igri pronaći ćete na službenim stranicama.

Druga igra koju je za danas CD Projekt pripremio je Thronebreaker: The Witcher Tales. Radi se o spoju RPG-a i kartaške igre u kojoj će se igrači susresti s nekim novim likovima iz svijeta Witchera, ali i nekima s kojima su se do sada već družili. Evo trailera:

Glavna junakinja zove se Queen Meve i s njom ćete krenuti na putovanje kroz nekoliko regija kao što su Mahakam, Aedirn i Rivia. Osim samog kartanja, istraživat ćete, skupljati resurse, nadograđivati svoju vojsku i pratiti priču u kojoj ćete, kao i u Witcheru, morati donositi teške odluke koje će imati posljedice na razvoj događaja. Razvojni tim procjenjuje da će vam za prelazak trebati oko 30 sati, pa ćete imati što raditi. Thronebreaker je trenutno dostupan samo za PC i to isključivo putem GOG-a, dok će na konzole stići početkom prosinca. Sve informacije o ovoj svijetu pronaći ćete na ovim stranicama, dok kupovinu možete odraditi ovdje.

Kritičari koji su zaigrali tu kampanju za jednog igrača prilično su zadovoljni, a vidjet ćemo što će igrači imati reći sada kada su se uspjeli igre dočepati. Budući da je vrlo izgledno da nećemo dobiti novi, punokrvni nastavak Witchera, drago nam je da se CD Projekt nastavlja baviti ovim IP-om unatoč tome što imaju pune ruke posla s Cyberpunkom 2077.