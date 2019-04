Tom Clancy’s The Division 2 danas dobiva prvi besplatni dodatak

Ekipa Massive Entertainmenta je ispunila obećanje i nedugo nakon izlaska The Divisiona 2 igračima donosi svježu nadogradnju Tidal Basin, prvu od tri u serijalu Invasion: Battle for D.C.

Jedna od najčešćih zamjerki na izvorni The Division se odnosila na završne sadržaje kojih je vidno nedostajalo. Već prilikom najave nastavka, The Division 2, Massive Entertainment koji ga potpisuju su naglasili kako su sve kritike ozbiljno shvatili, te da će poraditi na ispravcima istih, pa nam samo par tjedana nakon izlaska donose prvu nadogradnju pod nazivom Tidal Basin. Spomenuta predstavlja prvi dio veće cjeline Invasion: Battle for D.C. koja je zajedno s tri ostale dio plana besplatnih sadržaja u prvoj godini ovog akcijskog RPG-a.

Od danas će tako igrači imati priliku napasti novu utvrdu Tidal Basin u rukama frakcije Black Tusk gdje ih prema riječima autora očekuju jedni od najtežih protivnika u igri koji se neće predati olako. Nakon što ga osvoje, otključat će im se World Tier 5 i mogućnost nabavke opreme vrijednosti između 450 i 500. Uz to, Invasion: Battle for D.C. donosi nove izazove u vidu Heroic stupnja težine, kao i nove tjedne invazije u kojima Black Tusk preuzima kontrolu nad ranije oslobođenim utvrdama i dijelovima glavne misije čijim uspješnim izvršavanjem igrači imaju priliku biti nagrađeni kvalitetnijom opremom. U igru su dodana i dva nova oružja Pestilence i Nemesis, kao i novi dijelovi opreme True Patriot, Hardwired i Ongoing Directive, te nova PvP mapa Fort McNair.

Kao dio Invasiona: Battle for D.C., 25. travnja autori planiraju otvoriti novi raid Operation Dark Hours koji predstavlja definitivno najteži izazov u igri zbog čega će ga moći pohoditi grupe od osam igrača, a nešto kasnije i novu specijalizaciju.

Kad već pričamo o budućnosti igre, za ljeto je u planu besplatni dodatak Episode 1, D.C. Outskirts: Expeditions koji nas vodi u okolna područja Washingtona kroz dvije nove glavne misije i novim načinom igranja u kojem ćemo istražiti sudbinu izgubljene kolonije. Na jesen će u svijet igre biti uvrštena nadogradnja Episode 2, Pentagon: The Last Castle čije ime jasno sugerira kuda ćemo tumarati, dok će treća epizoda, trenutno bez imena biti objavljena tijekom zime i predstavlja završetak prvog poglavlja The Divisiona 2 i otvara put novim sadržajima koji stižu u drugoj sezoni. U svakom slučaju lijepe vijesti za sve ljubitelje ovog looter shootera.