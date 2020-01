Torchlight Frontiers ipak neće biti F2P, promijenio ime u Torchlight III

Razvojni tim Runic Games, zaslužan za serijal Torchlight i igru Hob, zatvorio je svoja vrata početkom studenog 2017. godine, ali je jedan od tvoraca RPG igara otvorio svoj studio i s dozvolom Perfect World Entertainmenta najavio novu igru. Max Schaefer i njegov novi tim Echtra Games su 2018. godine predstavili Torchlight Frontiers, no radilo se o dosta drugačijoj igri od prve dvije - htjeli su napraviti kompleksan svijet koji će se dinamički generirati i koji će svi igrači dijeliti, ali izgleda da je to u praksi bilo teže izvesti.

Malo manje od dvije godine nakon najave Frontiersa stigla je obavijest da će nova igra imati ime Torchlight III, da će ipak biti slična nastavcima iz 2009. i 2012. godine, te da će uskoro krenuti zatvoreno beta testiranje. To znači da umjesto F2P modela koji je bio zamišljen za Frontiers da ćete za igru izdvojiti zasad neobjavljenu količinu novaca, da se tim usmjerio na izdavanje pravog nastavka i da ćete moći igrati online ili offline, ovisno o tome kako vam odgovara.

Ove promjene za sobom povlače i druge stvari, a one ukratko izgledaju ovako: priča će imati strukturu prve dvije igre i odvijati se u poglavljima, mijenja se cijeli sustav progresije, većina zona je privatna i ako se želite družiti morat ćete se organizirati u gradovima i nema više trgovine unutar igre u kojoj ste mogli trošiti prave novce.

Za one koji su igrali i koji još uvijek igraju i daju povratne informacije testiranja će se nastaviti. Nova nadogradnja stiže preksutra, a sve klase i sav sadržaj koji je bio do sada prisutan ostat će u igri. Torchlight III će izaći ove godine za PC i moći ćete ga nabaviti putem Steama, a nakon verzije za računala će tim pripremiti i one za konzole. Echtra Games je uz pripremio novi trailer kojeg možete pogledati u nastavku, dok ćete sve druge informacije i novosti moći pratiti putem službenih stranica.