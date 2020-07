Torchlight II besplatan, objavljen Beyond a Steel Sky, Destiny 2: Beyond Light u studenom...

Tjedna ponuda besplatnih igara na Epic Games Storeu je s jučerašnjim danom obnovljena, te u narednih sedam dana imate priliku preuzeti i zauvijek zadržati u kolekcijama akcijski RPG Torchlight 2. Beyond a Steel Sky je pak na radost starijih igrača napokon ugledao svjetlo dana, no ljubitelji Destinya 2 će ipak morati pričekati dodatna dva mjeseca kako bi zaigrali novu ekspanziju koja je trebala postati dostupna u rujnu. Za kraj ovog bloka dotaknut ćemo i Dead Age 2 koji je zaživio u programu ranog pristupa, no krenimo redom.

Torchlight II besplatan

Ponuda besplatnih igara na Epic Games Storea je s jučerašnjim danom doživjela smjenu, te do idućeg četvrtka, 23. srpnja, imate priliku u kolekcije uvrstiti Torchlight II. Riječ je o akcijskom RPG-u iz 2012. godine koji je u najavama nerijetko dobivao epitet "Diablo-killera", no u konačnici smo dobili solidni hack'n'slash kojeg će mnogima i danas biti zanimljiv. Kao i njegov prethodnik, Torchlight II nas vodi u fantazijski svijet u kojem imamo na izbor četiri klase i pohodimo nasumično generirane tamnice u potrazi za slavom i bogatstvom. Uz prepoznatljivu igrivost, drugi dio je donio i višestruke gradove koji su služili kao mjesta na kojima sakupljamo i predajemo zadatke, kao i nešto dužu glavnu priču. Uz to, uvrštena je izmjena dana i noći, određeni dijelovi opreme su bili iskoristivi samo za zadane klase, dok su igrači pozdravili povratak pecanja i ljubimaca koji su dobili neke nove opcije.

Zanimljivost je kako je Torchlight II izvorno bio planiran kao MMORPG koji su u to vrijeme bili prilično popularni,, no u konačnici je ekipa Runic Gamesa odustala od tih planova, no udario je temelje za Torchlight Frontiers na kojem su se udružile stare snage uz par pridošlica iz Blizzarda. Početkom godine je spomenuti naslov preimenovan u Torchlight III, te je objavljeno kako neće koristiti prvotno zamišljen free-to-play poslovni model već klasičnu izdavačku politiku. Uglavnom, ukoliko već niste, svakako isprobajte Torchlight II, a ranije spomenutog datuma će ga naslijediti akcijski RPG Next Up Hero i indie avantura Tacoma.

Beyond a Steel Sky u prodaji

Koliko smo samo vremena proveli mozgajući nad avanturom Beneath a Steel Sky prije 26 godina, ne želimo se ni sjetiti. Činjenica jest da nismo bili među rijetkima, te da je spomenuta u međuvremenu dosegla legendarni status što je ponukalo ekipu Revolution Softwarea na izradu nastavka koji je od jučer dostupan na stranicama Steama. Beyond a Steel Sky nas stavlja u ulogu Roberta Fostera koji se zavjetuje vratiti oteto dijete, a trag ga vodi u Union City, jedan od rijetkih preostalih mega-gradova u svijetu razorenom nebrojenim ratovima.

Kako će vrijeme pokazati, utopijsko okruženje pod kontrolom umjetne inteligencije je samo prividno, te grad krije brojne tajne koje ćemo istražiti u dramatičnom i istovremeno humorističnom cyberpunk okruženju koje će reagirati na naše akcije. Iako prve ocjene baš nisu sjajne, prema Metacriticu tek 73 posto, Beyond a Steel Sky je svakako jedna od igara kojima ćemo se uskoro pozabaviti, a dijelite li naše namjere, nije zgorega požuriti obzirom da se u narednih tjedan dana nudi uz velikih 20 posto popusta.

Destiny 2: Beyond Light odgođen

Razvojni tim Bungie je objavio kako su odlučili odgoditi izlazak Destiny 2: Beyond Light, nove ekspanzije za spomenutu pucačinu. Prema originalnom planu, prvo poglavlje nove planirane trilogije dodataka smo trebali zaigrati već u rujnu, no ipak ćemo morati pričekati do 10. studenog. Beyond Light je prema službenom opisu početak nove ere u ovoj igri uz novu jaku priču i nove mogućnosti na kojima su developeri naporno radili proteklih mjeseci, te kako sami kažu, premda im je ovo doba pandemije i rada s udaljenih lokacija pružilo novo životno iskustvo, trenutni stadij dodatka nije na očekivanom nivou kvalitete zbog čega je pala odluka o odgodi. Igrači koji aktivno igraju Destiny 2 će zasigurno već napraviti predbilježbu za Beyond Light koji dolazi u tri sadržajno i cjenovno različite verzije, dok posebnost predstavlja Collector's Edition s raskošnim pakiranjem i raznim dodacima, ali i paprenom cijenom od 200 dolara. Više detalja o svemu potražite na službenim web stranicama.

Dead Age 2 u early accessu

Uz vrlo visokih 84 posto pozitivnih komentara na Steamu koliko je zaradio Dead Age, nije iznenađenje da su autori odlučili izraditi nastavak. Prema njihovom mišljenju, Dead Age 2 je spreman za program ranog pristupa i u narednim mjesecima će biti nadograđivan novim sadržajima, a kao glavne značajke se uz kombinaciju survivala, potezne borbe, rogue-like elemenata i RPG-a spominju kompleksnija priča, poboljšani sustav borbe i sustav reputacije s frakcijama. Uz to, svaka odluka donosi određene posljedice, igrači imaju zadatak upravljati bazama , dok je sama smrt trajna uz mogućnost otključavanja ranijih dostignuća prilikom novih pokušaja prolaska.

Priča nas vodi deset godina nakon početka apokalipse u kojoj smo morali pobjeći iz Freedom Citya u kojem je u konačnici pronađen lijek. Umjesto da isti preživjelima olakša život, dovodi do uspona tri frakcije koje se osim sa nemrtvima bore i međusobno, a na nama je da sa svojom ekipom pokušamo preživjeti ova kaotična vremena uz stalnu potragu za rijetkim resursima kojih je sve manje. Dead Age 2 je inspiriran naslovima kao što su Darkest Dungeon, Fallout 1+2, This War of Mine i The Walking Dead, a detaljnije informacije o svemu potražite na stranicama Steama.