Trajni izgon iz New Worlda za varalice koje namjerno narušavaju ekonomiju

Amazonov New World nije imao baš lagani start, iako se o ovoj masovki podosta pričalo, većim dijelom jer ovaj žanr već neko vrijeme nije dobio valjanog zastupnika. Sudeći po podacima o broju igrača na Steamu, isti pokazuju sve manje interesa za igranje, pa se početnih gotovo milijun avanturista u istom trenu koji New World igraju putem Steama do danas drastično reduciralo, te je primjerice tijekom vikenda zabilježeno tek 248 tisuća igrača koji su ga igrali. Iako je i dalje riječ o impresivnoj brojki, trend pada broja zainteresiranih je više no vidljiv obzirom da pričamo o igri staroj niti tri mjeseca, a izgledno je da su neki odustali i zbog onih koji su odlučili igrati na nepošten način.

Naime, od samog starta New World se muči s ekonomijom koja pogoni ovaj virtualni svijet, a istu narušavaju propusti koji omogućavaju dupliciranje predmeta, ponajprije zlatnika. Kako kažu developeri, do 2. studenog su uspjeli identificirati masu takvih igrača i zaključavanjem njihovih računa iz igre je izbačeno preko 80 posto dupliciranih zlatnika i predmeta. Muke autora tu nisu stale obzirom da je otkriven novi propust koji omogućava iste radnje na drugačiji način, pa su ponovo krenuli u akciju i nogirali dodatnih petstotinjak varalica čime su uklonili preostali 98 posto dupliciranih vrijednosti i broj trajno prognanih povisili na 1.200 duša.

Dakako, ispričavaju se svim preostalim igračima na vlastitom propustu i napominju kako su zamijetili da su neki slučajno nabasali na dupliciranje, ali ga nisu zlorabili zbog čega protiv njih nisu poduzeli nikakve akcije, no za one koji su bug opetovano iskorištavali nisu imali milosti, niti će tolerirati slične radnje u budućnosti za koje kažu da će biti primijenjene po potrebi. Uz to su istražili i kako ovi nemili događaji utječu na završne sadržaje i trenutno najjaču opremu, no zaključili su kako je broj igrača čak i sa samo jednim dijelom opreme najvišeg nivoa vrlo nizak, te da svi imaju jednake šanse poštenim igranjem vidjeti što ih čeka na kraju ovog početnog poglavlja New Worlda.