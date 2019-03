Trine 4: The Nightmare Prince stiže ove jeseni

Izdavačka kuća Modus Games i razvojni tim Frozenbyte su objavili kako bi Trine 4 trebao biti dovršen ove jeseni, te su igračima ponudili nešto više detalja od onih poznatih nakon prve najave prošle godine. Punim imenom Trine 4: The Nightmare Prince, ova akcijska avantura se nakon izleta u 3D vode s prošlim nastavkom od prije četiri godine kojeg igrači nisu prihvatili baš najbolje, na radost svih fanova vraća u 2,5D okruženje. Stari znanci, čarobnjak Amadeus, vitez Pontius i lopov Zoya će još jednom morati udružiti snage i krenuti u novu avanturu kako bi spasili svijet kojeg je ovoga puta nehotično ugrozio mladi princ Selius.

Poznavatelji rada Frozenbytea su spomenutog mogli upoznati u njihovom akcijski orijentiranom spin-offu Nine Parchments od prije dvije godine, a u ovoj priči Selius pati od noćnih mora. Obzirom da u sebi posjeduje dašak magije, iste na neki način uspijevaju pobjeći iz carstva sna u stvarni svijet i započeti njegovu destrukciju, a kako bi ih zaustavili, naši junaci imaju zadatak otpratiti princa u akademiju Astral.

Uz potpuni redizajn sustava borbe, za uspješno savladavanje prepreka koje osim samih protivnika čine i zagonetke u okruženju, morat ćemo koristiti unikatne sposobnosti svakog lika izmjenjujući ih ukoliko igramo sami ili pozvati prijatelje i okušati se u kooperativnom napretku koji je u svakom slučaju zabavniji. Usporedo s četvrtim poglavljem developeri su najavili Trine: Ultimate Collection u kojeg su uključeni Trine: Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power, kao i tema ove objave Trine 4: The Nightmare Prince, a ova kompilacija će biti dostupna u digitalnom izdanju i klasičnim pakiranjima za PS4, Xbox One i PC.