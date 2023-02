Ubisoft najavio The Crew Motorfest, idemo na Havaje

Kao što su prije par dana natuknuli, Ubisoft je jučer i službeno najavio novo poglavlje serijala The Crew koje nosi podnaslov Motorfest i ove nas godine vodi nas na suncem okupane Havaje

Ubisoftov vozački serijal The Crew bi ove godine trebao dobiti novo poglavlje, The Crew Motorfest. Vijest o istom se pojavila prije par dana kada je Ubisoft na Twitteru obznanio jučerašnju najavu koja je stigla na vrijeme. Doduše, moramo priznati da smo pomalo razočarani njenim sadržajem, jer osim općenitih informacija, nikakvi posebni detalji nisu otkriveni. Kako god bilo, u novom poglavlju pakiramo kofere i sjedamo na let za Havaje, točnije otok Ohau koji će biti poprište novih jurnjava za slavom i bogatstvom.

Ne možemo ne primijetiti da je samo područje od nešto više od 1.500 kilometara kvadratnih vidno manje od SAD-a kojeg su, doduše osakaćenog i umanjenog, rekreirala prva dva nastavka ove franšize, a u objavi se ne spominju ni brodovi, niti zrakoplovi kao upravljiva vozila, što će vjerojatno razočarati stare fanove.

Prema planu, The Crew Motorfest ćemo zaigrati do kraja ove godine u verzijama za PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC i Amazon Lunu, uz napomenu da će inačica za PC biti dostupna putem Ubisoft Storea i Epic Games Storea, dok je izlazak na Steamu pod znakom pitanja.

Sam Ohau će nam pružiti brojne izazove, od utrka strmim vulkanskim liticama i gustim šumama, do naganjanja ulicama Honolulua, a prva iskustva će veteranima serijala biti dostupna putem programa Insiders. Spomenuti je u biti neka vrsta testiranja u koje će biti pozvani najiskusniji igrači, a pokrenut je s današnjim danom trenutno isključivo na PC-ju, dok će verzije za konzole biti uključene u završnom stadiju.