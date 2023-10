Ubisoftov kompetitivni FPS XDefiant je ponovo odgođen, ovaj put na neodređeno

Originalni plan je bio objaviti XDefiant tijekom ljeta, pa je odgođen za listopad, no kako se datum izlaska približavao, developeri su sve više uviđali da je možda ipak bolje pričekati s izlaskom

Ubisoft se u par navrata pokušao uključiti u utrku vlastitim kompetitivnim FPS-om, no svi su pokušaji, poput nesretnog Hyper Scapea, neslavno propali. Njihova posljednja valjana pucačina tog tipa je bila Rainbow Six: Siege koji je nakon izlaska bio bezličan, no zahvaljujući trudu autora, te prije svega, povratnim informacijama igrača koje su autori poslušali, tijekom vremena je postao igra vrijedna pažnje. Na staroj slavi se ne živi, a nova se prilika za Ubisoft krije iza (nespretnog) imena XDefiant.

Spomenuti je zamišljen kao free-to-play pucačina koja je trebala biti objavljena tijekom ljeta, no odgoda u posljednji tren je najavila listopad kao novo vrijeme kada će finalna inačica biti puštena u rad. Novim priopćenjem igrači koji su mu se nadali ostaju kratkih rukava obzirom da XDefiant nećemo vidjeti uskoro, tim više što je ovaj put odgođen na neodređeno vrijeme.

"Hvala svima koji su sudjelovali u nedavnom javnom testiranju i stoje uz nas dok izgrđujemo XDefiant. Testiranje je ukazalo na neke nedostatke u igraćem iskustvu koje moramo riješiti prije izlaska, te smo donijeli tešku odluku o odgodi", kažu u Ubisoftu. Objava se nastavlja obećanjem kako će u XDefiantu igrači moći uživati u prepoznatljivim sadržajima iz njihovih ostalih igara poput Far Crya, The Divisiona i Watch Dogsa, iako je prvotni plan bio tematski je orijentirati samo na serijal Toma Clancya, no novi datum se nigdje ne spominje.

U Ubisoftu su svjesni kako s XDefiantom ne smiju pogriješiti i vjerujemo da naporno rade i slušaju zajednicu prilikom dorade spomenutog, no izgledno je da su odluku o odgodi jednim dijelom donijeli i zbog konkurencije. Kako smo pisali, od nedavno je dostupan Counter Strike 2, a i za par tjedana stiže Call of Duty: Modern Warfare III. Oba prepoznatljiva imena će svakako privući veliki broj igrača koji vole takav tip igara, pa proboj svježeg na tržište u ovom trenutku ne bi bio baš najbolja ideja.