UEVR mod pretvara preko 11.000 igara na Unreal Engineu kompatibilnima za VR igranje

Modder po imenu Praydog je očito odlučio promijeniti dosadašnji način čekanja na developere da svoje igre prerade u VR oblik i time postanu igrive uz korištenje raznih naglavnih uređaja. Njegov prvi projekt, REFramework je praktički sve igre na grafičkom sustavu Resident Evila napravio igrivima u VR okruženju što je samo po sebi ogroman uspjeh, no majstor je proteklih godinu dana dovršavao mnogo veći i masivniji UEVR kojeg je prvog dana 2004. godine objavio u verziji dostupnoj za javno testiranje.

Public Beta UEVR-a pretvara gotovo sve igre na Unreal Enginu u verzije kompatibilne za igranje u VR okruženju, a takvih je samo na Steamu preko jedanaest tisuća čemu valja pridodati i masu onih koje je moguće naći na ostalim servisima poput Itch.io-a. Njegova platforma je zamišljena kao osnova koja omogućava puno 6DOF (six degrees of freedom) praćene pokreta glave, automatsko manipuliranje korisničkim sučeljem, opcionalno praćenje pokreta tijela za one koji imaju takve uređaje, a donosi i podršku za dodatke drugih moddera koje mogu implementirati programiranjem u C++ ili putem Unreal Engine 4 nacrta.

Doduše, valja naglasiti da iako je igre moguće pokrenuti u VR okruženju, to ne znači da će raditi ispravno, no tu uskače uvijek aktivna zajednica koja prati ovaj projekt i čiji članovi su već sada testirali masu igara i njihovu funkcionalnost bez dodatnih ugađanja. Dapače, za određene su već pripremljeni optimizirani profili koji ih čine igrivima, a spisak predvode naslovi poput Returnala, Aliens: Fireteam Elitea, Atomic Hearta i tako redom.

Postupak instalacije je prilično jednostavan i nakon preuzimanja UEVR-a s Githuba, potrebno je pokrenuti igru, prebaciti se u UEVR, odabrati istu sa spiska, odabrati OpenVR za SteamVR uređaje, odnosno OpenXR ukoliko koristite neki od Quest naglavnih uređaja i nakon ugađanja putem izbornika, sve bi trebalo biti spremno. Obzirom da je riječ o testnoj i nedovršenoj inačici, određeni problemi su itekako mogući, no zajednica na Flat2VR Discordu je uvijek spremna pomoći i već nude masu rješenja i savjeta.