Umjetnički direktor Deus Exa predvodi razvoj nove akcijske avanture Hell is Us

Ekipa Rogue Factora je najavila Hell is Us, novu akcijsku avanturu čiji razvoj predvodi Jonathan Jacques-Belletête, umjetnički direktor dvaju Deus Exova, Human Revolution i Mankind Divided

Razvojni tim Rogue Factor koje pamtimo po preradama Warhammer svijeta poput primjerice Mordheim: City of the Damneda i Necromunda: Underhive Warsa je najavio svoj novi projekt. Riječ je o akcijskoj avanturi iz trećeg lica Hell is Us koji će nas odvesti u ratom razoreno područje na kojem su se dogodili nebrojeni zločini protiv čovječnosti, a kao da ni to nije dovoljno, iznenada se pojavljuju i nadnaravna bića.

Kako kažu developeri, ovo je njihov najambiciozniji projekt do sada, a predvodi ga Jonathan Jacques-Belletête, koji je za vrijeme rada u Eidos Montrealu ostavio svoj trag na odličnim Deus Ex: Human Revolutionu i Deus Ex: Mankind Dividedu kao umjetnički direktor.

Zanimljivost je kako nas u Hell is Us neće dočekati klasično sučelje na kakvo smo navikli u igrama tog tipa, već je cilj autora potaknuti istraživanje i avanturizam, zbog čega tijekom kretanja ovim polu-otvorenim svijetom nećemo imati pomoć mape, kompasa, niti uobičajenih oznaka koje bi nam rekle gdje se nalaze nove točke interesa.

Iako smješten u sadašnjost ili blisku budućnost, u opisu na Steamu stoji kako ćemo se za sukobe s nadnaravnim protivnicima morati služiti mačevima, kopljima i sjekirama, te naučiti kako najpametnije iskoristiti drona koji će nam biti pratitelj. Premda nam se čitava priča čini vrlo zanimljiva, na dodatne informacije ćemo zasigurno još dugo čekati obzirom da je prema planu Hell is Us zakazan tek za iduću godinu.