Upravo je započeo „Games From Croatia” – prva velika rasprodaja hrvatskih videoigara na Steamu

Kao što to već i sam naslov otkriva, danas u točno 18h započela je prva velika rasprodaja videoigara domaćih developera u povijesti. I to ni manje ni više nego baš na najvećoj digitalnoj distribucijskoj platformi na svijetu.

Naime, zahvaljujući naporima Klastera hrvatskih proizvođača videoigara kao organizatora ovog radosnog događaja, u sklopu ovotjednog Steamovog tzv. Midweek featurea nazvanog „Games From Croatia” na primamljivim popustima našle su se doslovne sve videoigre hrvatskih developera.

Drugim riječima, sveukupno 150-ak videoigara, a među kojima svakako valja posebno istaknuti Croteamov serijal Serious Sam te The Talos Principle, Gamepiresov SCUM i Pine Studiov Escape Simulator, kao i tri netom izašla naslova koji nestrpljivo čekaju da im pružite šansu. Točnije, Iron Wardovu 4X fantasy strategiju Atre: Dominance Wars, Siscia Gamesov povijesni city builder Pompeii: The Legacy te Better Planov simpatični 2D akcijski platformer Arrowman.

Ako želite podržati domaće developere, morat ćete požuriti jer rasprodaja traje do kraja tjedna.