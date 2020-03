Uspješan vikend za Doom Eternal, besplatne igre i promocije, detalji za The Wonderful 101 i ostalo

Nakon velikog petka za ljubitelje igara, kada su izašli Doom Eternal i Animal Crossing: New Horizons, čekamo nove veće distrakcije od stvarnosti. Uskoro nas čeka Resident Evil 3 Remake i malo nakon toga Final Fantasy VII Remake, dok će nas u međuvremenu s novim iskustvima zabavljati indie svijet. Uz to, sve više timova nudi promocije za svoje igre, jer znaju da igrači sada više vremena provode u kućama, a osim toga dobijemo i pokoju novost o ostatku igraćeg svijeta. PlatinumGames će krajem svibnja sam izdati remake svoje akcijske igre sa superjunacima, The Wonderful 101, Avalanche Studios ima novo ime i velike planove, a Bethesda se pohvalila uspjehom nove igre u kultnom FPS serijalu Doom.

The Wonderful 101 dobio datum izlaska i novi trailer

PlatinumGames, tvorci nabrijanih akcijskih igara kao što su Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengeance, Vanquish i NieR: Automata, nedavno su odlučili da žele sami izdavati neke igre. Za prvi takav projekt zaputili su se na Kickstarter i zatražili financijsku pomoć od zainteresiranih igrača za rad na novoj verziji akcijske avanture The Wonderful 101. Cilj su dosegli i premašili u prva 24 sata, a sada smo dobili informacije o tome kada ćemo dosadašnju Wii U ekskluzivu moći zaigrati na novim platformama.

The Wonderful 101: Remastered, igra u kojoj iz izometrijske perspektive upravljate četom superheroja, u pripremi je za PC, PlayStation 4 i Switch, a na sve tri platforme stići će 22. svibnja. Kao i svaka nova verzija starijih igara (ova je izašla 2013. godine) i ova će biti prilagođena modernim sustavima, što uključuje poboljšanu grafiku, zvuk i dorađivanje onoga što je tim napravio. Uz to, morali su promijeniti i kontrole ovisno o tome na kojoj platformi igrate, zato što je original koristio ekran na dodir koji je Wii U konzola imala. Sve nove objave tim i dalje stavlja na Kickstarter, a ako želite možete pratiti i službene stranice.

Avalanche Studios malo promijenio ime i kratko pokazao novi projekt

Razvojni tim poznat po serijalu Just Cause i igri Mad Max, Avalanche Studios, od danas ima malo drugačije ime. Iza naziva Avalanche Studios Group sada se nalaze tri „kreativne divizije“ koji obuhvaća Avalanche Studios, Expansive Worlds i Systemic Reaction. Svaki od ovih timova bavit će se određenim IP-ovima, pa tako prvi ostaje zadužen za igre kao što su Rage 2 i Just Cause, drugi za simulacije kao što je theHunter, dok je treći do sada, među ostalim, bio zadužen za izdavanje projekata kao što je Generation Zero.

Systemic Reaction je također prvi od tri tima koji je trenutno bio spreman otkriti da rade na nekoj igri i veoma su kratko prikazali atmosferu koju će imati. Dobili smo pogled na mračnu spilju ispred koje pada snijeg, vatreno oružje i vrisak. Osim toga ne znamo ništa – ni ime, ni platforme, ni okvirni datum izlaska. Avalanche Studios Group radi na nekoliko projekata, rekao je predsjednik Pim Holfve, i dodao da je to samo početak veoma uzbudljivog desetljeća za studio. Kako biste bili u toku s novostima, možete pratiti ove stranice.

Child of Light besplatan za preuzimanje, Ghost Recon Breakpoint ovog vikenda za igranje

Ubisoft je prošlog tjedna svim zainteresiranim igračima ponudio da besplatno preuzmu i isprobaju Assassin's Creed Odyssey, a najavili su da već imaju planove za ovaj tjedan što se promocija tiče. Među njima bila je veoma lijepa avantura Child of Light, koju od sada možete u svoju kolekciju dodati besplatno. Ponuda vrijedi samo za Uplay, pa ako nemate korisnički račun, napravite ga ovdje i zatim se zaputite na ovu stranicu za samu igru.

Za drugu koju je francuski izdavač odlučio ponuditi ovog tjedna pripremaju besplatan vikend koji započinje sutra. Ghost Recon Breakpoint upravo je dobio veliku nadogradnju u sklopu druge epizode koja donosi novu priču u kojoj ćete udružiti snage s legendarnim Samom Fisherom, dvije nove klase, novi mod imena Ghost Experience i poboljšanja za PvP, uz hrpu drugih ispravaka za igru koja je imala poprilično loš početak i ocjene kada je izašla. Kao ni od drugih problematičnih igara, ni od ove Ubisoft nije odustao, a cijeli popis promjena možete proučiti ovdje. Besplatno isprobavanje trajat će do 29. ožujka, moći ćete igru preuzeti za PC (putem Epic Games Storea), PS4 i Xbox One, a sve detalje pronaći ćete na službenim stranicama.

Izvrsni prodajni rezultati za Doom Eternal

Doom Eternal je, kao i Animal Crossing, izašao prošlog petka i poslužio ljudima kao bijeg od situacije u svijetu, na malčice krvaviji način od Nintendove igre. Bethesda i id Software već su se pohvalili kako je ovog vikenda većinu vremena igralo više od 100 tisuća igrača istovremeno, a iako sada nisu objavili konkretne brojke htjeli su svejedno reći da im je izlazak novog nastavka u kultnom FPS serijalu donosi velike prihode.

Nova runda čišćenja hordi demona pakla opet je uposlila opakog Doom Slayera, a ona je u prvom vikendu udvostručila prihode koje je reboot serijala 2016. godine ostvario u istom periodu. Osim velikog broja igrača na Steamu, igra je na tom servisu bila i najprodavanija, a brojke su sigurno puno veće jer su na svim drugim servisima za digitalnu prodaju igara ključevi bili za Bethesdin launcher, a uz to su istog dana izašle verzije za PS4 i Xbox One. Sve što vas zanima za Doom Eternal možete pronaći na ovim stranicama, a ostavljamo vas uz dražesnu animaciju koju je napravio korisnik TheDashingDoctorK, koja spaja dva svijeta i dvije baze igrača već neko vrijeme na naizgled nespojive načine.

Besplatno isprobajte Endless Legend i prvu epizodu avanture The Council

Nikad dovoljno besplatnih igara i promocija, pogotovo sada kada igrači imaju viška vremena, pa su tako još dva druga tima pripremila probne verzije za svoje igre. Amplitude Studios, razvojni tim poznat po strategijama kojeg je nedavno kupila Sega, nudi vam da isprobate fantazijsku 4X strategiju Endless Legend. Putem Steama možete preuzeti Emperor Edition, pa ako vam se dopadne, nalazi se na popustu, kao i svi drugi dodaci za igru koji su izašli nakon originalne igre 2014. godine.

Ako želite nešto malo mračnije i više usmjereno na priču, Focus Home Interactive i Big Bad Wolf dijele prvu epizodu avanture imena The Council. U stilu Telltale tim je htio da vaše odluke imaju velik utjecaj na priču, a uz to su ubacili i neke RPG elemente za poboljšavanje glavnog lika kojeg ćete usmjeravati prema onome što vas više zanima, ali ćete ovisno o tome moći na razne načine pričati s likovima i rješavati probleme s kojima se suočite. Ako vam se dopadne priča i interakcija s povijesnim ličnostima, cijela sezona prodaje se po sniženoj cijeni do 30. ožujka. Ponuda vrijedi za PC, PS4 i Xbox One, a ako igrate na računalima zaputite se na Steam.