Valve vjeruje Microsoftovim obećanjima, Sony u nezgodnom položaju

Jedno od škakljivih područja glede najavljenog Microsoftovog preuzimanja Activision Blizzarda je i ono oko serijala Call of Duty. Naime, ugovor vrijedan 67 milijardi dolara trenutno propitkuju razne anti-monopolističke komisije diljem svijeta, a jedan od najvećih protivnika ovom poslovnom preuzimanju je Sony koji tvrdi kako bi Microsoft stekao protupravnu prednost kada bi došli u posjed franšize Call of Duty.

Nećemo polemizirati o tome kako je Sony godinama masno plaćao ekskluzivnost upravo ovog serijala za svoje konzole nego se posvetiti novoj ponudi Microsofta koja dovodi Sony u vrlo loš položaj i pitanje je koliko će njihovi argumenti pred komisijama biti valjani.

Naime, isprava je Microsoft ponudio Sonyju trogodišnji ugovor po kojem imaju prava u tom razdoblju zadržati u ponudi sve dosadašnje Call of Duty igre bez ikakvih dodatnih komplikacija, dok će nove pristizati po ustaljenom rasporedu. Sony je to svojevremeno kategorički odbio, no početkom ovog tjedna je stigla proširena ponuda.

Ne samo da je riječ o desetogodišnjem ugovoru koji jamči izlazak novih Call of Duty igara isti dan kao i na Xboxu, već su "ponudu koja se ne odbija" paralelno dobili i Nintendo i Valve. Time Microsoft s jedne strane jasno dokazuje da je prema svima pošten i transparentan, a s druge, Sony u slučaju odbijanja i ovog ugovora može svoje argumente o monopolizmu objesiti o klin jer su istog prihvatila prestala dva velika igrača u svijetu industrije igara.

Dapače, vatru je dodatno potpirio Gabe Newell, šef Valvea, koji je za portal Kotaku izjavio kako je sretan što Microsoft i dalje namjerava koristiti Steam za povećanje baze igrača Call of Dutyja nakon što ovi preuzmu Activision Blizzard, te je dodao kako su im ponudili dugogodišnji obvezujući ugovor koji – nije potreban.

Kako kaže Newell, nisu im potrebni partneri zbog kojih će morati potpisivati dugogodišnje ugovore, Phil Spencer i njegova Xbox ekipa su uvijek ispunjavali obećanja i u Valveu vjeruju njihovim iskrenim namjerama, te smatraju da u Microsoftu imaju više nego dovoljno motivacije za dovesti Call of Duty na platforme na kojima igrači žele igrati.

Kad smo se već dotakli Phila Spencera, šefa Xboxa u Microsoftu, isti je u svježem intervjuu za Bloomberg priznao kako je nova ponuda dobila veliku podršku u industriji, osim od jedne strane – Sonyja. Za njih kaže da stalno imaju prigovore na sve i sva, i dapače, to niti ne skrivaju, no sarkastično je primijetio kako više vremena provode u razgovorima s komisijama nego za stolom s Microsoftom kako bi se ova trakavica okončala.

Ako tako nastavi, Sony bi mogao ostati kratkih rukava jer im ponestaje argumenata, tim više što je sada i "veliki" Newell uputio toliko lijepe riječi na račun Microsofta, a na proljeće će odluka o preuzimanju morati biti donesena.