Vampirski V Rising u svibnju dobiva besplatnu ekspanziju

Početkom siječnja je ekipa Stunlock Studiosa objavila kako je njihov V Rising premašio tri milijuna igrača, što je za jednu igru koja je još uvijek u izradi, više nego odličan rezultat. Temeljen na prokušanoj izometrijskoj igrivosti koja spaja akciju, izgradnju i RPG, ovaj vampirski naslov je oduševio igrače jednostavnom igrivošću i masom sadržaja koji jamče dugotrajnost. V Rising je ušao u program early accessa u svibnju prošle godine uz najavu kako se puno izdanje očekuje tek iduće, no do tada autori imaju u pripremi brojne novosti koje će pristizati u obliku nadogradnji, od kojih svježa stiže već u svibnju.

O spomenutoj se već dugo vremena šuška, a novom su objavom developeri objasnili neke njene važnije elemente koji će biti uvršteni u ovaj okrutan, no iznimno zabavan svijet vampira. Ekspanzija će biti potpuno besplatna, kako i dolikuje obzirom da donosi nužna poboljšanja koja su ionako planirana prije izlaska finalne verzije, a među njima autori posebno navode dragulje kao katalizatore kojima će igrači moći dodatno ojačati svoje magije.

Sustav dragulja je vezan uz napredak, pa će igrači kao plijen nakon eliminacije protivnika ili iz škrinja pronalaziti one koje mogu koristiti ili će to uskoro moći, a daljnjim igranjem će se polako otključavati nove vrste koji će u konačnici moći sadržavati do tri dodatna efekta kao pojačanja postojećim magijama.

Same magije će pak također dobiti brojne prilagodbe, od minornog balansiranja do potpune izmjene načina primjene, a naglasak će biti na korištenju specijalnosti jedne škole magije umjesto na kombiniranju različitih zahvaljujući dodatnim ojačanjima kada se koriste na taj način. Dakako, kao i ranije, magije je moguće proizvoljno vezati uz akcijske tipke u bilo kojem trenutku, a uz postojećih pet grana ili škola, kako ih nazivaju, autori će dodati i šestu koja trenutno ostaje tajnovita.

Sasvim očekivano, dodatna poboljšanja očekujemo u školi krvne magije, kao središnje za kontrolu života likova i njihovih saveznika, dok će nekromanseri dobiti više načina za podizanje vojske nemrtvih, što je svakako nešto što je trenutno prilično slabo razrađeno.

U objavi se spominje i eksperimentalni sustav područja koji je podložan daljnjim izmjena, no i developeri su svjesni kako postojeći način izgradnje i ekspanzije dvoraca ima mnoge zamjerke, poput namjernog (ili slučajnog) blokiranja prilaza drugim igračima do njihovih utvrda. U principu, igrači će moći rezervirati određeno područje, praktički parcele, na kojima ostali neće moći ništa graditi bez obzira što vlasnik još uvijek nije proširio krajnje granice, a razmišlja se i o jačim protivnicima koji bi inicijalno čuvali najbolja mjesta i koje je moguće poraziti tek kad ojačamo, kako nakon otvaranja servera igrači ne bi rezervirali parcele i možda se nikad više ne pojavili.

Vezano uz teritorije, već je ranije bilo riječi da će ova nadogradnja označiti i svježi početak svim igračima, obzirom da je tako masivan zahvat nemoguće implementirati uz postojeći napredak, pa je izgledno da će svi serveri nakon što izmjene zažive biti obrisani.

Znamo da je ovo nepopularna metoda, poglavito za one koji su napokon došli do završnih sadržaja, no isto tako shvaćamo da je nužan, tim više što su u planu i dodatna područja igrivosti, nove frakcije i novi jaki protivnici vezani uz dodatne sadržaje i otključavanje novih elemenata igrivosti nakon što ih porazimo. U svakom slučaju, igrače V Risinga očekuje zanimljiva budućnost.