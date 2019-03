Varalice u Apex Legendsu dobivaju trajni ban vezan uz hardver

Multiplayer igre imune na varanje jednostavno ne postoje. Dok varalice kod onih koje trebaju platiti vjerojatno dobro razmisle žele li iskušati sreću, u neko doba dobiti ban i iznova izdvoji često nemalu svotu za novi ključ, u free-to-play naslovima je stvar jednostavna - otvore novi račun. Tako je barem do sada bilo, no ekipa Respawna je problemu pristupila mnogo ozbiljnije od konkurencije i odlučila poraditi na sustavu koji zaključane korisničke račune u Apex Legendsu veže uz hardver, tako da je registracija novog računa pod drugim imenom nemoguća. Umjesto da banaju e-mail adresu otkrivenog varalice, na crnu listu stavljaju njegov PC i time jasno daju do znanja svima koji pokušaju varati u Apex Legendsu da pripreme novi hardver ukoliko se na tako nešto odluče.

Koliko je ovaj sustav uspješan najbolje svjedoče jadikovke varalica na nekolicini forumu na kojima se raspravlja o ovom mračnom dijelu multiplayer igara. Prema pisanju jednog od prognanih koji sada žali zbog svojih akcija i "samo želi igrati normalno", pokušao je apsolutno sve, od formatiranja i novog particioniranja diskova, mijenjanja IP adrese, umetanja starije grafičke kartice, vraćanja PC-a na tvorničke postavke i tako redom, no i dalje nakon kreiranja novog računa pokupi ban za pola sata. Naravno da varalice nisu bjesni samo na Respawn kojem skidamo kapu, već i na tvrtke i web stranice koje prodaju cheatove, često po cijenama i do 150 dolara uz uvjeravanje kako ih sustavi zaštite ne mogu otkriti. U jednu ruku, sigurno postoje neke metode koje trenutno prolaze, no jednom kada ih Respawn locira, svi koji ih koriste će imati zaključane račune i računala, barem što se tiče Apex Legendsa.

Respawn je ovim hvalevrijednim potezom bacio rukavicu ostalim developerima, konkretno Epic Gamesu i njihovom svjetski popularnom Fortniteu. Iako se Epic svim silama trudi održati servere čistima, kako otkriju koju metodu i prognaju novi val cheatera, tako se pojave novi programi koji omogućavaju nepošteno igranje što je vidljivo u brojnim video isječcima igrača praktički na dnevnoj bazi. Koliko je varanje rašireno najbolje svjedoče službeni turniri na kojima natjecatelji žarko žele pobijediti pod svaku cijenu i nisu imuni na ovu pošast, a o jednom takvom primjeru kada je profesionalni igrač CS:GO-a uhvaćen u finalu turnira Extremesland Asia smo pisali krajem prošle godine. U svakom slučaju, Respawn i Apex Legends su uvođenjem novog sustava zaštite podigli izraz "nulte stope tolerancije na varanje" na viši nivo i nesumnjivo će mnogi slijediti njihov primjer.