Vinnie Jones je zvijezda ovogodišnjeg World of Tanks Holyday Opsa

Prošle godine je to bio Arnold Schwarzenegger, a ove godine se igrači World of Tanksa tijekom prosinca druže s Vinnijem Jonesom, poznatim britanskim profesionalnim nogometašem, voditeljem i glumcem. Dakako, govorimo o Holiday Opsu koji započinje 1. prosinca, a tijekom istog su nam pripremljene posebne misije i božićne dekoracije kojima ćemo ukrašavati naša virtualna sela i tenkove. Holiday Ops 2024 će biti aktivan za čitavu franšizu, odnosno za igre World of Tanks, World of Tanks Blitz i World of Tanks Modern Armor, a najavu ovog događaja Wargaming je popratio i posebnim videom.

Kao što možete pretpostaviti, zvijezda istog je Vinnie Jones koji je radio kao tajni utjerivač Djeda Mraza, no odluči dati otkaz i postati zapovjednik u World of Tanksu. Pametno režirani video pršti humorom i akcijom kakve se ne bi posramio ni Guy Ritchie čiji su filmovi proslavili Jonesa, a ukoliko riješimo sve zadatke koje nam bradati djedica nametne prije no što da svoj blagoslov, Vinnie Jones će postati jedan od naših virtualnih zapovjednika.

Dakako, Holiday Ops je i vrijeme kada je moguće kupiti loot-boxove, koje jedni vole, drugi mrze, no činjenica jest da je to jedan od načina na koje se World of Tanks kao i većina free-to-play igara financira i nemamo apsolutno ništa protiv toga jer su opcionalni. Ranijih godina su spomenuti davali uistinu bogate nagrade u vidu raznih dodataka i premium tenkova, pa se nadamo da će se slična priča pojaviti i ove. Iako popis premium tenkova koje je iz kutija moguće dobiti nije potvrđen od strane Wargaminga, na raznim stranicama koje prate ovu franšizu su se već pojavile informacije o mogućem plijenu, a iste prenosimo u nastavku uz napomenu da ih uzmete s rezervom.