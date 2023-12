Vinnie Jones vas poziva u World of Tanks Holiday Ops 2024

Najvažniji događaj za milijune igrača koji igraju World of Tanks je pokrenut jučer, a tijekom istog je, uz prilično skupe loot-boxove, moguće pokupiti i vrijedne nagrade

Prosinac je mjesec kada je franšiza World of Tanks najigranija obzirom da je tijekom istog aktivan poseban događaj Holyday Ops. Svake godine Wargaming za promotora istog angažira poznato lice, a ove će nas do 8. siječnja gledati Vinnie Jones, poznati britanski profesionalni nogometaš i glumac.

Dakako, isti će nam svaki dan davati nove dnevne zadatke, te nam njihovim izvršavanjem u garaže utrpati brojnu opremu. Kao poklon dobrodošlice, igrače koji se ulogiraju u World of Tanks tijekom Holiday Opsa očekuje premium tenk Tier III Pzw. 39, a dodatne nagrade stižu nadogradnjom i ukrašavanjem prigodno dekoriranog božićnog sela svakodnevnim aktivnostima.

Dakako, sve je to popraćeno i nezaobilaznim loot-boxevima koji su često meta kritika, no bez obzira što o njima mislili, činjenica jest da ukoliko mislite investirati u World of Tanks i igrate ga često, ovo doba godine je i najisplativije za tako nešto. Osim što loot-boxevi garantiraju 250 zlatnika po kutiji i resurse za ukrašavanje sela, postoji šansa dobitka premium tenkova.

Oni nižeg ranga nisu vrijedni spomena, no oni u Tieru VIII i IX su potpuno novi i naravno, prave mašine za štancanje kredita barem godinu dana. Uz to, neki od njih dolaze s nekim novim mehanikama, a valja spomenuti i šansu za dobivanjem dodatnih zlatnika, kredita, opreme, premium dana, skinova i tako redom. Dodatne informacije o svemu potražite na službenom webu World of Tanksa.