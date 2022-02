Vjenčanja stižu u Simse 4, ali ne i za igrače iz Rusije

Electronic Arts je najavio The Sims 4 My Wedding Stories, novi dodatak za popularne Simljane koji će se baviti svime vezanom uz vjenčanja i onime što prethodi tom značajnom događaju

Iako je Electronic Arts još u rujnu 2014. objavio Sims 4, nazovimo je simulacijom života, spomenuti još uvijek okupljaju impresivnu zajednicu koja vapi za novim sadržajima. Do sada je na tržište izbačeno čak jedanaest velikih ekspanzija, zaključno s posljednjom Cottage Living koja je fokusirana na život na selu, vođenje farme i sve popratne aktivnosti koje obilježavaju ruralno stanovanje, deset Game Packova koji su uglavnom dodavali nova područja i događaje, a o brojnim sitnijim nadogradnjama da ne pričamo.

Samo kao natuknica, prema Steamu na kojem je u tijeku promotivna akcija i dosta veliki popust, ako želite baš sve do sada objavljeno za Simse 4, izdvojit ćete 538,50 eura - nije šala.

Kako god bilo, Electronic Arts je najavio još jedan dodatak, My Wedding Stories koji kreće u prodaju 17. veljače, a kako mu i samo ime govori, bavit će se vjenčanjima. U tu je svrhu kreirano potpuno novo područje na kojem će parovi izreći svoje sudbonosno "da", romantična Tartosa sa svojim fascinantnim zalascima Sunca, slapovima, vrtovima i plažama, kao i gomila popratnih sadržaja kojima će igrači moći ukrašavati samu ceremoniju.

Kako stoji u priopćenju, sam čin vjenčanja je završnica, pa će nam autori priuštiti i ono što mu prethodi, poput samih zaruka, odabira prstena, biranja datuma, zabave za obitelj i prijatelje, govorancije i tako redom.

Nakon što se želje usklade, parovi će otputovati na Tartosu gdje ih očekuje gomila lokacija na kojima mogu organizirati svoje ceremonije što je pak priča za sebe, a nakon vjenčanja, u starosti, oni koji to žele mogu obnoviti zavjete uz nešto pojednostavljene obrede.

Dakako, developeri ostaju vjerni svojoj politici, te su istospolne veze i brakovi sasvim normalni u My Wedding Storiesu, no kako su neke zemlje poput Rusije čak zakonski zabranile tako nešto, u njima se ovaj dodatak neće prodavati. Ne sumnjamo kako je EA mogao sklepati posebnu verziju za takva tržišta, no poprilično smo sigurni da to namjerno ne žele napraviti.