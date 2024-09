Vraća se legendarna mobilna igra Flappy Bird

Prije desetak godina svijetom mobilnih je igara poput tornada prohujao novi trend – svi su odjednom pohrlili preuzeti i igrati malenu, jednostavnu, ali vrlo zaraznu i ponekad frustrirajuću igru, Flappy Bird. Nju je bio izradio vijetnamski developer Dong Nguyen, stavio je na App Store u svibnju 2013. te na Google Play Store početkom 2014. godine, a ubrzo je ona prerasla i njega i sva njegova očekivanja.

Na vrhuncu popularnosti, već u veljači 2014., Nguyen je odlučio povući igru s trgovina aplikacija jer, kako je napisao, "nije to više mogao izdržati". Flappy Bird je bilježio više od 100 milijuna igrača, njegov autor zarađivao je navodno i do 50 tisuća dolara na dan samo od prikazivanja reklama, no, eto, sva ta svjetska pozornost i slava slomili su ga toliko da je od svega odustao i odbio ponovno igru učiniti dostupnom.

Oživljen nakon desetljeća

Od tada se pojavilo na desetke klonova, neki su na oglasnicima skupo prodavali mobitele s instaliranim Flappy Birdom, a igra je s godinama ušla u legendu. Početkom ove godine, pak, istekla je desetogodišnja zaštita autorskih prava njezino intelektualno vlasništvo, Nguyen je nije produžio, pa je prava besplatno "zgrabila" kompanija Gametech Holdings. Ona sada najavljuje veliki reboot originalnog Flappy Birda.

Ptičica je sada osvježena, dobila je novu snagu i zamah, pa je spremna ponovno uzletjeti – kažu autori, koji najavljuju da će uskoro igra biti dostupna na trgovinama mobilnih aplikacija. Osim originalnih vizuala i rudimentarne grafike i gameplaya, novi će Flappy Bird biti obogaćen i s nekolicinom novih likova (pingvinom, robotom, jednorogom…), kao i s više načina igranja, osim klasičnoga (lagani mod, košarka s ptičicama, multiplayer…).

Prema traileru, moguće je zaključiti i da će novi vlasnici prava na Flappy Bird na njemu pokušati zaraditi i na moderne načine. Tako će u novu aplikaciju biti ugrađena podrška za mikrotransakcije i kupovinu dodataka, bit će tu nove razine za kupnju i slično – sve što "krasi" današnje naslove, ali je i u suprotnosti s originalnom idejom da Flappy Bird bude jednostavna viralna igra za prikratiti nekoliko slobodnih trenutaka.