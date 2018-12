Vrijeme je darivanja, pa Ubisoft i Stardock besplatno nude po jednu svoju strategiju

Ako volite strategije, Stardock Entertainment i Ubisoft trenutno besplatno nude dvije. Znanstveno-fantastična 4X strategija Sins of a Solar Empire: Rebellion ove je godine proslavila šesti rođendan, a Stardock još uvijek za nju priprema nove sadržaje. Novi DLC imena Minor Factions dostupan je od jučer i kao što mu ime kaže, u igru ubacuje nove frakcije, njih čak 15.

Svi igrači koji kupe DLC imaju opciju njihovog uključivanja, nakon čega će se početi pojavljivati unutar igre. Pronaći ćete ih raštrkane po mapi, a razvojni tim kaže kako će to proširiti strateške i taktičke opcije. Šaljite svoje izaslanike i nagovorite ih da se pridruže vašem carstvu kako biste mogli koristiti njihove jedinstvene vještine i prednosti.

Uz izlazak novog DLC-a, kojeg možete nabaviti po cijeni od 5,39 eura, originalnu igru možete na Steamu besplatno dodati u svoju kolekciju do sutra. Ovo nije prvi put da Stardock nudi Sins of a Solar Empire: Rebellion besplatno, ali ako ste propustili ponudu do sada, požurite.

Druga igra koju možete besplatno nabaviti je prva igra u serijalu Anno, Anno 1602. Ubisoft slavi dvadesetu obljetnicu početka ovog serijala u kojem osnivate kolonije na malim otocima, istražujete okruženje, bavite se diplomacijom i ratovanjem kad je potrebno, pa je igrače odlučio podsjetiti kako je to sve počelo.

Anno 1602 izašao je krajem rujna 1998. godine pozabavila se ranim novim vijekom, a razvojni tim Max Design zamislio je da se AI prilagođava brzini kojoj igrač reagira. Ovaj spoj strategije i simulacije privukao je velik broj igrača i bio hit (naročito u Njemačkoj), pa smo nakon toga dobili još pet nastavaka. Ako ste zainteresirani, možete do nedjelje putem Uplayja besplatno preuzeti i zadržati ovu igru.

Usput nas je Ubisoft htio podsjetiti kako nova, sedma igra u serijalu izlazi uskoro. Anno 1800 najavljen je za vrijeme prošlogodišnjeg sajma Gamescom i nakon dva futuristička nastavka vraća se u povijest, točnije početak 19. stoljeća i industrijalizacije. Igra će biti dostupna od 26. veljače iduće godine, a ako se želite više informirati o njoj, posjetite službene stranice.