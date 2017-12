Vrlo dobra godina za Nintendo

Nintendo bi 2017. godinu vrlo lako mogao označiti jednom od najuspješnijih do sada i to prvenstveno nošeni uspjehom Nintenda Switch, konzole koja će po svim naznakama ostaviti Wii U u onoj sramotnijoj kategoriji Nintendovih konzola i to gotovo uz bok klaustrofobičnom Virtual Boyu. Nintendovi eksperti predviđaju prodaju od 14 milijuna primjeraka Switch konzola do ožujka 2018. godine, što u prijevodu znači da će Switch vrlo vjerojatno u manje od godinu dana nadmašiti prodajne rezultate koje je Nintendo Wii U ostvario u četiri i pol godine na tržištu (sveukupno 13,5 miljuna prodanih konzola). Uz to, vrijedi napomenuti da se Nintendo Switch tek treba dokopati prve veće rasprodaje koja se očekuje 25. studenog na Crni petak, dana koji se u SAD-u tradicionalno obilježava kao dan kada počinju rasprodaje.

Poslijednja veća Switch ekskluziva je prošlomjesečni Super Mario Odyssey koji je premašio 2 milijuna prodanih primjeraka u svega tri dana nakon izlaska na tržište. Nove pustolovine neuništivog vodoinstalatera kombiniraju razigrani i šaroliki svijet Super Maria sa ponekad zbunjujućim realizmom i poigravaju se spojem open world koncepta sa sada već tradicionalnim 3D platformerom. U skladu sa dosadašnjim reakcijama, Super Mario Odyssey se pokazao kao još jedan u nizu punih pogodaka za Switch, te se može svrstati među naslove zbog kojih se isplati kupiti Nintendovu novu konzolu.

Najveći dosadašnji hit na Switchu je i dalje The Legend of Zelda: Breath of the Wild sa više od 4,7 milijuna prodanih primjeraka. Breath of the Wild čak nije ekskluzivno dostupan na Switchu, već i na Nintendu Wii U. No, Wii U verzija se po prodaji nije ni približila Switch izdanju igre. Breath of the Wild se do sada postavio kao jedan od najboljih naslova u 2017. godini ali i kao prva Zelda koja je u potpunosti prihvatila potpuni open world koncept u skladu sa današnjim trendovima. Nintendov producent Eiji Aonuma je Breath of the Wild nazvao prekretnicom za serijal Zelda posebno istaknuvši mogućnosti različitih pristupa rješavanjima problema i izazova.

2017. godina za Nintendo se pokazala uspješnom i zahvaljujući dobroj prodaji mini konzole Super Nintenda Classic, a cjelokupne rezultate su samo dodatno poboljšali naslovi kao što su Splatoon 2, Nintendov izlet u svijet pucačina, te Super Mario Kart 8 Deluxe, kojega se može smatrati konačnom verzijom nekoć jedne od najboljih Wii U ekskluziva. Pomalo začuđujuće je što u Nintendu najvećim ovogodišnjim promašajem smatraju Super Mario Run, iOS i Android jurilicu, koja se usprkos vrtoglavoj brojci od čak 200 milijuna preuzimanja naposlijetku pokazala kao financijski promašaj. Razlog tome je prevelik broj mikrotransakcija i dodatnih troškova koji su nadmašili ono što se inače očekuje od naslova razvijenog posebno za mobilne uređaje.

Nintendo je do sada potvrdio da će daljnji rast prodaje Switcha temeljiti na partnerskoj suradnji sa kineskim izdavačima iz Tencenta. Nama zapadnjacima malo poznat Tencentov MOBA naslov Arena of Valor koji je pokorio kinesko tržište sa brojkom od čak 200 milijuna korisnika na Switch stiže kao perjanica Nintendove ponude za pokretanje prodaje u Kini. Očekuje se da će prodaja Nintenda Switch u Kini službeno krenuti tokom iduće godine, a ne tokom 2019. kao što se do sada očekivalo.