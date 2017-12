Wargaming - zaboravite na World of Tanks 2

World of Tanks za tvorce iz Wargaminga spada među Games as a service naslove, što znači da definitivno nećemo vidjeti službeni nastavak

Usprkos neospornom uspjehu, poznati MMO World of Tanks definitivno neće dobiti službeni nastavak. Sudeći po izjavama Alexa de Giorgia iz Wargaminga, World of Tanks je naslov kojega je moguće svrstati u danas sve brže rastuću kategoriju Games as a service naslova. Točnije, radi se o igrama koje nove sadržaje dobivaju u redovitim intervalima i na kojima rad na novim dodatnim sadržajima zapravo nikada ne prestaje. World of Tanks upravo iz tog razloga neće dobiti službeni nastavak, a de Giorgio poručuje da im rad na World of Tanksu 2 jednostavno nema smisla.

Kao što je poznato, World of Tanks je dostupan po free-to-play modelu naplate, što znači da Wargaming zaradu ostvaruje mikrotransakcijama. Baš kao i brojni drugi današnji naslovi, zajednicu igrača okupljenih oko igre pokušavaju zadržati i elektrizirati redovitim nadogradnjama i novim sadržajima od kojih je određeni dio dostupan i kroz mikrotransakciji dućan unutar same igre.

Games as a service više nije rijetka krilatica i često izlazi iz usta glasnogovornika velikih izdavača igara, čime je jasno da je današnje visokobudžetne video igre sve teže opisati kao jednokratne samostojeće proizvode, već ih je ispravnije smatrati konstantno razvijajućim uslugama u kojima je developerima cilj nastaviti zarađivati u što dužem razdoblju nakon što im igre izađu na tržište. Naknadne objave dodatnih sadržaja ujedno znače da pojedini naslovi tek u mjesecima i godinama nakon izlaska pokažu puni potencijal, kao što je slučaj sa primjerice, Minecraftom ali i brojnim drugim naslovima.

Pojedini veći izdavači su tek relativno nedavno počeli eksperimentirati sa izdavanjem igara kao usluga. Primjerice, Square Enix se tog koncepta pridržava sa uspješnim Final Fantasyem XV kojega i dalje osvježavaju novim sadržajima, a jedan od većih eksperimenata im je bio i nedavni novi nastavak serijala Hitman, koji je objavljen kroz nekoliko epizoda. S druge strane, izdavači kao što su Ubisoft i Electronic Arts već neko vrijeme pokušavaju produžiti životni vijek igara koje puštaju u prodaju. Primjerice, poslijednjih nekoliko nastavaka EA Sportsovog popularnog serijala FIFA (primjerice, FIFA Ultimate Team) je od samog početka dizajnirano sa namjerom ostvarivanja konstantne zarade u mjesecima nakon izlaska na tržište. Ovakav pristup vrijedi i za druga poznata imena kao što je primjerice Blizzard sa Hearthstoneom i Overwatchom, te Take-Two Interactive i Rockstar sa popularnim GTA Onlineom.

Sudeći po idustrijskom analitičaru Danielu Pidenu, koncept igara kao usluga i dalje evoluira i to na način koji je teško predvidjeti. Sam koncept je do sada posebno uspješno zaživio u Aziji, gdje moćni izdavači kao što su Nexon i Tencent dominiraju po ulaganjima u razvoj free-to-play MMO naslova. Piden nagađa da će budućnost ovoga koncepta na zapadu ipak izgledati nešto drugačije. Naime, Piden predviđa da će zapadno tržište sadržavati sve veći broj igara koje će priča, kampanje, te sam ugled graditi postepeno i to kroz doživljaje i poteze samih igrača. Jedan od najboljih primjera ovakvog pristupa gradnji svijeta unutar same igre je EVE Online, koji je svoje mjesto u MMO svijetu do sada zabetonirao po ogromnom broju epskih priča ponekad nevjerojatnih prevrata u kojima glavni akteri nisu unaprijed skriptirani i beživotni NPC likovi, već sami igrači.