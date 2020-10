Warhammer: Vermintide 2 besplatan za igranje do nedjelje

Prošlo je pet godina otkad je Fatshark postao poznatiji igračima. Do tada su imali par manji igara, ali kad su dobili licencu za izradu kooperativne makljaže u svijetu Warhammera, punog imena End Times - Vermintide, oduševili su i kritičare i one koji vole surađivati s drugima u borbi protiv hordi dvonožnih štakora.

Ekipa iz Švedske je htjela proslaviti peti rođendan, a zabava je započela prošlog tjedna uz popuste i posebne događaje u nastavku, Warhammer: Vermintide 2. Danas je tim odlučio produžiti slavlje i ponuditi svim igračima koji igraju na računalima da besplatno isprobaju nastavak, ako ga do sada već nisu nabavili.

Svi koji su zainteresirani, mogu do 1. studenog pozvati dva do četiri prijatelja i sami vidjeti što to Vermintide točno donosi i kakva je točno borba s pogledom iz prvog lica u kojoj će vas dočekati svakakve spodobe. U objavi na Valveovom servisu stoji da ponuda vrijedi samo za osnovnu igru - Vermintide 2 je od izlaska u ožujku 2018. godine dobio tri veća dodatka, pa ako vam se dopadne ono što isprobate, možete ih kupiti po sniženim cijenama.

Za one koji nisu upoznati, Warhammer: Vermintide 2 je kooperativna akcijska igra za maksimalno četiri igrača s naglaskom na brutalnu borbu prsa o prsa. Fatshark je u nastavak doveo pet heroja iz originala, ali je dodao nove sustave za njihovu nadogradnju, kao i poboljšane sustave borbe. Osim PC verzije, koju možete besplatno preuzeti ovdje, izašle su i one za PlayStation 4 i Xbox One.

Uz nastavak, po sniženoj cijeni možete nabaviti i original, a ako vam se sviđa ovaj koncept i volite što Fatshark radi, trenutno se bave izradom kooperativne akcijske igre imena Warhammer 40,000: Darktide. Iako sele u znanstveno-fantastično okruženje, drže se onog što znaju i opet su usmjereni na bliske susrete s neprijateljima, ali su rekli da će doraditi opcije za borbu iz daljine kako bi igrači imali više mogućnosti kod suočavanja s protivnicima. Ako želite biti u toku, možete Darktide staviti na popis želja na Steamu, a igra bi trebala izaći nekad iduće godine.