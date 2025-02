Warner Bros. ugasio Player First Games, Warner Bros. Games SD i legendarni Monolith Productions

Ekipa Monolith Productionsa starijim je igračima jako dobro poznata. Naime, riječ je o razvojnom studiju duge povijesti kojeg smo upoznali putem brojnih hitova kao što su Blood, Shogo: Mobile Armored Division, NOLF, F.E.A.R., Condemned: Criminal Origins, te dakako, akcijski RPG Middle-earth: Shadow of Mordor, koji je prije desetak godina bio jedna od najboljih igara na tržištu. Monolith je prije tri godine najavio novi projekt, Wonder Woman, no od njega nažalost neće biti ništa.

Naime, u svom novom priopćenju, izdavačka kuća Warner Bros. izjavila je kako su donijeli neke teške odluke glede restrukturiranja tvrtke u namjeri da se više fokusiraju na svoje ključne franšize. Konkretno, umjesto da potiču razvoj svježih igara, Warner će poglavito financirati nove nastavke i spin-offove Harryja Pottera, Mortal Kombata, DC-a i Game of Thronesa.

„Nakon pažljivog razmatranja, zatvaramo naša tri developerska tima – Monolith Productions, Player First Games i Warner Bros. Games San Diego“, kaže se u priopćenju uz potvrdu da je kao kolateralna žrtva pala i Wonder Woman.

Gledamo li realno, s obzirom na nedavne poslovne neuspjehe Warnera, takav potez ne iznenađuje. Nije tajna da je zbog financijskog podbačaja projekata Suicide Squad: Kill the Justice League i Multiversus, koji je prije mjesec dana ugašen, Warner izgubio stotine milijuna dolara.

Jedan od direktora, JB Perrette, nedavno je izjavio kako će im zbog toga za oporavak trebati dvije do tri godine, dok analitičari krivicu za neuspjeh prebacuju na bivšeg direktora Warner Bros. Gamesa, Davida Haddada, koji je s te pozicije, na kojoj je bio punih 12 godina, odstupio prije mjesec dana.