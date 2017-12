Wolfenstein 2 definitivno bez multiplayera

Bethesda i dalje ostaje jedno od rijetkih velikih izdavačkih imena koje se pri svojim naslovima uglavnom oslanja na opsežne kampanje za jednog igrača, a ne na multiplayer modove igre. Ova odluka vrijedi i za skorašnji Wolfenstein 2: The New Colossus. Sudeći po developeru Tommyu Tordssonu Bjorku iz Machine Gamesa, multiplayer komponenta bi ugrozila kvalitetu kampanje za jednog igrača, te su je stoga odlučili potpuno zanemariti pri razvoju novog Wolfensteina.

Tvorci Wolfensteina iz Machine Gamesa smatraju da bi razvoj multiplayera razvodnio cjelokupnu priču kampanje, te da je glavni fokus pri razvoju The New Colossusa upravo stvaranje što bolje i imerzivnije kampanje za jednog igrača.

Wolfenstein II: The New Colossus na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One izlazi već 27. listopada, a tokom iduće godine se očekuje i na Nintendu Switch. Kao što je poznato, radi se o direktnom nastavku uspješnog Wolfenstein: The New Ordera u kojemu još jednom u ulozi hladnokrvnog William "B.J." Blazkowicza pokušavamo razmontirati nacističke sile koje su zavladale nakon pobjede u drugom svjetskom ratu. Wolfenstein II je već dobio nekoliko pohvala, tako da je tokom promotivnog predstavljanja na ovogodišnjem sajmu E3 nekoliko puta svrstan među najbolje nadolazeće pucačine i FPS naslove.