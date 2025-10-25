Fallout: New Vegas i Fallout 4 dobivaju posebna „rođendanska“ izdanja

Kao što je napravila i sa Skyrimom, Bethesda je otkrila kako 10. studenog u prodaju kreće Fallout 4 Anniversary Edition povodom desete godišnjice izlaska igre. Ovo izdanje će, osim osnovne igre, sadržavati ukupno šest dodataka – Automatron, Far Harbor, Nuka-World te tri Workshop DLC-a – kao i više od 150 predmeta iz Creations Cluba, uz novi izbornik koji će igračima olakšati pretraživanje i implementaciju sadržaja iz spomenutog servisa.

Nažalost, cijena čitavog paketa još nije otkrivena, kao ni informacija hoće li postojeći vlasnici Fallouta 4 moći kupiti samo nadogradnju. Ipak, s obzirom na to da je Fallout 4 sa svim dodacima već nebrojeno puta bio na velikim popustima tijekom Steamovih rasprodaja, teško je povjerovati da većina fanova već nema sve potrebno za uživanje u ovom postapokaliptičnom klasiku, no sigurno će biti i onih koji će s ovom kompilacijom po prvi put zakoračiti u svijet Fallouta.

Druga najava odnosi se na Fallout: New Vegas, koji u studenom također slavi rođendan. Petnaesta obljetnica bit će obilježena izdanjem Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, kolekcionarskim fizičkim paketom koji uključuje 20-centimetarsku statuu Victora the Securitrona, Vault Boy pin bedž, prišivke Mojave Expressa i NCR Recona, te ispisan ključ za preuzimanje Fallouta: New Vegas i njegovih šest dodataka – Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, Gun Runners’ Arsenal i Courier’s Stash.

Cijena ovog kolekcionarskog paketa iznosi 155 dolara plus troškovi otpreme, a iako ga je već moguće rezervirati, isporuke su planirane za neko doba iduće godine.