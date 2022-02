World of Tanks Blitz predstavlja Big Boss, vremenski limitirani način igranja

Ekipa Wargaminga je jučer pokrenula privremeni specijalni način igranja u World of Tanks Blitzu kojeg je moguće isprobati tijekom ovog i idućeg vikenda

Iako ga je moguće igrati i na PC-u, World of Tanks Blitz je u prvom redu rađen za mobilne uređaje, te je na njima ostvario veliki uspjeh s preko 170 milijun preuzimanja. Spomenuti donosi pojednostavljene i prilagođene mogućnosti daleko popularnijeg World of Tanksa, a igrači imaju priliku provozati 370 vozila od kojih su neka ostala samo na nacrtima kojih su se developeri domogli tko zna na koji način. Same bitke se odvijaju na manjim mapama uz maksimalno 14 igrača podijeljenih u dva tima.

Kao i stariji uzor, tako i World of Tanks Blitz dobiva redovite nadogradnje i specijalne događaje, a jedan od njih je upravo aktivan. Iza imena Big Boss krije se poseban način igranja kojeg je moguće isprobati do nedjelje 6. veljače, te idući tjedan od 10. do 13. veljače. U istom članovi tima nasumično dobivaju specijalne uloge i sposobnosti kao u kakvom RPG-u, dok jedan postaje veliki vođa. Prilikom svakog novog stvaranja, igrači mogu birati hoće li biti Regenerator, Catalyst, Bomber ili Graviton s pasivnim i aktivnom specijalnostima, te mogućnošću pet stupnjeva nadogradnje.

Sam Big Boss pak dobiva 30 posto veću brzinu i štetu koju nanosi, 50 posto brže punjenje topa i četverostruko više zdravlja, a posebnost čine Blast Wave kojim odguruje protivnike ispred sebe, kao i pasivna specijalnost Megashot kojom oštećuje sve koji mu se nađu na vatrenoj liniji. Svaka partija se igra do 30 sakupljenih bodova pri čemu uništeni "obični" tenk vrijedi jedan bod i Big Boss 5 bodova, no dok se ostali mogu stvarati neograničeno do kraja partije, potonji ima samo dva "života" koja treba pametno iskoristiti.