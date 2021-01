World of Tanks Console krenuo s 4. sezonom

Iza naziva Season 4: Winter Warriors krije se nova, upravo pokrenuta sezona za konzolaško izdanje megapopularne tenkovske akcije World of Tanks

Nakon uspješno odrađenog SummerSlama, Hot Wheelsa i Action Heroesa, odnosno prve tri sezone za popularno tenkovsko napucavanje prilagođeno konzolama, World of Tanks Console, ekipa Wargaminga je pokrenula novu, četvrtu sezonu. Povod za istu je skorašnja sedma godišnjica "života" spomenutog naslova za PS4 i Xbox One koja je okupila preko 20 milijuna igrača koji se do 8. ožujka mogu okušati u novim tematskim sadržajima pod službenim imenom Winter Warrior.

Tijekom igranja će, kao i do sada, moći otključavati razne nagrade, od boostera do Golda i besplatnih par dana Premium računa, a kvaliteta nagrada prema službenoj obavijesti raste svakim novim dostignućem. Ako i to nije dovoljan razlog da se potrude, autori kao ultimativne nagrade navode tri vrhunska tenka s posebnim zimskim kamuflažnim uzorcima spremna za otključavanje: američki M48A2/T54E2, francuski French Bat-Chatillon Bourrasque i sovjetski Object 777 Version II. Dakako, postoji i "kvaka".

Igrači bez Season Passa se nagradama mogu nadati svaka tri levela uključujući King Tigera na 100. stupnju, no vlasnici sezonske propusnice imaju pristup brojnijim tjednim izazovima i nagradama sa svakim novim levelom, pa će tako na 75. otključati Object 777 Version II, odnosno M48A2/T54E2 na 100., dok je onima s Premium propusnicom za kupovinu dostupan Bat-Chatillon Bourrasque. Valja napomenuti kako je World of Tanks Console od prvog dana kompatibilan s novom generacijom konzola i s posljednjom nadogradnjom podržava međuplatformsko igranje, a dodatne detalje potražite na console.worldoftanks.com.