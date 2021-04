World of Tanks za konzole postaje World of Tanks Modern Armor

Iako mu je već preko deset ljeta, World of Tanks ne gubi na popularnosti, a izlaskom u konzolaškim inačicama, zaigralo ga je još više pokućnih tenkista. Za takve, ekipa Wargaming.net-a je pripremila veliku nadogradnju Modern Armor koja će nesumnjivo osvježiti postojeću igru i privući nove horde igrača, kao i vratiti one koji su u nekom trenutku odustali od igranja. Temelj iste čine suvremeni tenkovi, točnije oni koji su se na svjetskoj sceni pojavili tijekom Hladnog rata, uz napomenu kako će vrlo vjerojatno, ako developeri nastave s dosadašnjom praksom, svoje mjesto u garažama naći i višetonske zvijeri koje su ostale na jedan ili dva probna primjerka ili čak samo u nacrtima inženjera.

Ukratko, suvremeni tenkovi će dobiti zasebna razvojna stabla odijeljena od postojećih, što prevedeno znači i novo grindanje do najboljih primjeraka, dok će sam sustav kreiranja partija biti zaseban kako se ne bi dogodilo da s T-34 jurišamo na T-72. Uz to, autori pripremaju nove mape, tematski povezane s ranije spomenutim razdobljem, a dodat će i neke nove mogućnosti poput bitaka bez artiljerije i dodatnih potrošnih bonusa poput dimnih zavjesa.

Kako kažu autori, fanovi postojećih sadržaja neće ostati kratkih rukava jer u igru uskoro ulaze talijanski teški tenkovi i obećavaju nam da će se razvoj ovog dijela igre nastaviti istim tempom kao i do sada. U narednim danima, stožer Wargaming.net-a će objavljivati detalje o svim ovim novostima, pa već danas možemo očekivati informacije o novom sustavu kreiranja partija, sutra bi trebale biti predstavljene četiri nove mape, za tjedan dana kooperativni način igranja i tako redom, sve do 27. travnja kada bi World of Tanks, ponovo napominjemo trenutno samo na konzolama, trebao promijeniti ime u World of Tanks Modern Armor, a popratit će ga prigodna nadogradnja koja će nas odvesti u svijet hladnoratovskih bitaka. Dodatne detalje o svemu potražite na službenim web stranicama.