World of Warcraft: Burning Crusade Classic na testiranju

Da u nazivu nema onog Classic, rekli bismo da smo se vratili u prošlost, no činjenica jest da Blizzard (ponovo) testira ekspanziju staru 14 godina(!)

Prije par dana, Blizzard je započeo s beta testiranjem prve ekspanzije za World of Warcraft - nije šala! Naime, nakon uspješnog pokretanja World of Warcraft Classica prije dvije godine koji je u izvornu verziju ove megapopularne masovke vratio gomilu igrača koji su od nje vremenom odustali, bilo je pitanje vremena kada će isti biti nadograđen prvim dodatkom Burning Crusade. Isti je izvorno objavljen 2007. godine i premda bismo očekivali da se u njemu više nema što popravljati, developeri su ipak odlučili ubaciti ga u testno razdoblje, što zbog stvarnih ispravaka, što zbog navlačenja igrača da ponovo kupe pretplatu.

Beta verziji Burning Crusade Classica je, naime, moguće pristupiti isključivo uz aktivan korisnički račun, i uz pozivnice koje Blizzard šalje na adrese igrača. Prema svježim informacijama, pozivnice se šalju svako malo, pa ukoliko još uvijek niste dobili svoju, ne treba gubiti nadu. Tim više što još uvijek nije poznato koliko će vremena Burning Crusade Classic provesti u beti, niti kada možemo očekivati da će postati aktivan na serverima, no sumnjamo da je riječ o više od par mjeseci. U beti je trenutno moguće izgrađivati lika do zaključno 64. stupnja razvoja (70. u finalnom izdanju) i za potrebe testiranje onemogućeni su popularni dodaci, a oni koji dobiju pristup, na testne servere mogu preseliti vlastite likove ili kreirati potpuno nove što nije loše za isprobavanje klasa koje niste igrali.

Igrači koji pak žele ostati u World of Warcraft Classicu s posljednjom zakrpom, Shadow of the Necropolis, će dobiti priliku migrirati likove na nove "Era" servere, dok će ostalima verzija igre biti automatski nadograđena na Burning Crusade. U trenutku kada se u izborniku unutar igre pojave rase draeneija i blood elfova, znat ćemo da je izlazak blizu, a kako već i vrapci na grani znaju, ovo poglavlje priče nas vodi u Outland gdje nas očekuju "novi" zadaci, tamnice, raidovi, letenje i tako redom. U svakom slučaju, uopće ne sumnjamo da će se mase starih "wowera" ponovo navući na igranje, a neki s aktivnom pretplatom i dobivenom pozivnicom vjerojatno već sad prijateljima iz gildi izazivaju zazubice prepričavanjem pustolovina iz Outlanda.