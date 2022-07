World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic starta 26. rujna

World of Warcraft Classic će za dva mjeseca biti nadograđen dodatkom Wrath of the Lich King, po mnogima najboljom ekspanzijom koju je ovaj dugovječni MMO dobio

Dok još uvijek čekamo objavu datuma World of Warcrafta: Dragonflight, devete po redu ekspanzije za popularnu Blizzardovu masovku koja će nas teleportirati iz Shadowlandsa u novu zonu i nastaviti ovu sada već skoro 18 godina staru priču, Classic inačica spomenutog MMO-a 26. rujna kreće s novim poglavljem. Odnosno, možda je bolje reći sa starim obzirom da smo događaje iz Wrath of the Lich Kinga proživjeli od kraja 2008. do konca 2010. kada ga je naslijedio Cataclysm, no nema sumnje kako će nostalgičari ponovo pojuriti u Northrend, dom preobraćenog Arthasa i njegovih nemrtvih podanika.

Ukratko ćemo se prisjetiti kako Wrath of the Lich King podiže maksimalni stupanj razvoja na 80. nivo, te da u novi svijet, koji je veličinom približan Outlandu iz prethodnog dodatka The Burning Crusade, igrači mogu zakoračiti brodovima i cepelinima već na 68. stupnju. U desetak tematskih regija poput početnih Borean Tundre i Howling Fjorda, Zul' Draka i primjerice Icecrowna, smjestilo se 13 novih tamnica i 9 raidova poput obnovljenog Naxxramasa i Onyxia's Laira, te dakako završnog Icecrown Citadela, dok je Wintergrasp prva zona u ovoj masovki namijenjena isključivo PvP načinu igranja u kojoj smo provodili nebrojene sate.

Ova ekspanzija ujedno predstavlja novu profesiju Inscription, te sustav dostignuća koji potiče igrače da neke tamnice i događaje prožive masu puta kako bi napravili sve što je potrebno za nove bodove i ukrasne titule s kojima će se hvaliti pred prijateljima. Ipak, ono što je najviše obilježilo Wrath of the Lich King je uvođenje nove klase, Death Knightova, poginulih heroja Alijanse i Horde koje je iz mrtvih prizvao Lich King kako bi mu služili. Prema objavi Blizzarda, prije pokretanja Wrath of the Lich King Classica, svi igrači s aktivnom pretplatnom će dobiti priliku kreirati jednog Death Knighta po serveru, započeti karijeru u Eastern Plaguelandsima na 55. stupnju razvoja, te ga isprobavati u sadržajima The Burning Crusadea do maksimalnog 70. kako bi se upoznali s njegovim iznimnim sposobnostima.

U svakom slučaju, vjerujemo kako će Wrath of the Lich King natjerati jedan dio dugogodišnjih ovisnika o World of Warcraftu da se ponovo priključe istomišljenicima, a kao i u slučaju prethodnog dodatka, izgledno je da bi ga za godinu i par mjeseci trebao naslijediti Cataclysm koji će najveće promjene donijeti u sam Azeroth.