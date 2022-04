XCOM 2 i Insurmountable su besplatni na Epic Games Storeu

Nakon Rogue Legacya i simulacije hodanja The Vanishing of Ethan Carter koji su do jučer bili dostupni, nove besplatne igre koje na Epic Games Storeu možete uvrstiti u zbirke do idućeg četvrtka su XCOM 2 i Insurmountable. Kao i ranije, jedini preduvjet je korisnički račun, kojeg vjerujemo ionako velika većina posjeduje, a prema planu, spomenute naslove će naslijediti horor Amnesia: Rebirth i kooperativna indie avantura Riverbond.

XCOM 2

Kao nasljednik odličnog XCOM: Enemy Unknowna iz 2012. godine, XCOM 2 nas vodi na Zemlju dvadesetak godina nakon kapitulacije ljudske vrste kojom vladaju vanzemaljci. Iako naizgled idilično društvo, iza blještavih gradova i urednosti krije se teror kojeg pridošlice nemilosrdno provode uklanjajući svu opoziciju, a jedini koji im se suprotstavljaju su ostaci negdašnjeg XCOM-a. U ovom nastavku nam je cilj pobuditi u ljudima otpor prema osvajačima i na taj način potaknuti globalnu revoluciju, no ljudi će nas slijediti samo ako im primjerom pokažemo kako se boriti protiv agresora.

Za to će nam poslužiti Avenger, vanzemaljski brod prerađen u mobilnu bazu na kojem ćemo donositi sve važne odluke, izučavati nove tehnologije i slati naše operativce u raznolike misije. Svaka od njih donosi i drugačiji izazov i nove vrste protivnika, a nove mehanike igrivosti naspram prethodnika osiguravaju veću taktičku fleksibilnost. Valja spomenuti kako se besplatno dijeli samo osnovno izdanje, dok dodatke Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters i Shen’s Last Gift valja dokupiti, a ako se za to odlučite, trenutno ih možete nabaviti uz 80 posto popusta.

Insurmountable

Avanturistički roguelike Insurmountable će se nesumnjivo svidjeti ljubiteljima planinarenja i osvajanja nedostižnih vrhunaca, no odmah moramo napomenuti da je u njemu smrt trajna. Da stvar bude gora, iz ranijih krivih odluka ćete teško nešto naučiti obzirom da niti jedan pokušaj nije nalik prethodnom zahvaljujući proceduralno generiranom okruženju.

Uz to, promjenjivi vremenski uvjeti, nasumični događaji i smjena dana i noći čine svaku odluku iznimno važnom, a kako navode autori, svaka bi mogla biti ujedno i posljednja. Na raspolaganju su nam tri lika, svaki sa svojom pozadinskom pričom i sposobnostima, te tri planine koje valja osvojiti od kojih je svaki uspon teži od prethodnog. U svakom slučaju, zvuči neobično i zanimljivo, a kako je Insurmountable besplatan, ugrabite ga s par klikova i isprobajte. Možda vam se svidi.