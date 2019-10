Za vikend besplatno zaigrajte Battlefield V i Mortal Kombat 11

Besplatni vikendi već su neko vrijeme praksa u igraćoj industriji, a nekad se zalomi da možete više naslova besplatno preuzeti, isprobati, vidjeti da li vam se sviđaju i zatim odlučiti želite li kupiti cijelu igru. Ovog vikenda su ponude pripremili Warner Bros. i EA, ali je izdavač Battlefielda V ponudu proširio na čak tri vikenda. Evo što možete očekivati.

Mortal Kombat 11

Najnoviju igru u dugovječnom i mnogima dragom serijalu borilačkih igara iza kojih stoji razvojni tim NetherRealm Studios od sutra mogu preuzeti vlasnici PlayStationa 4 i Xboxa One. Vijest je objavljena putem društvenih mreža uz dodatne informacije o tome što sve probna verzija uključuje.

Haven’t jumped into Kombat yet? Free Trial Weekend comin’ in hot 10/11-14!

📂 MK11 Free Trial

ᴸ 📂 Story Mode (2 Chapters)

ᴸ 📂 1v1 & Online 1v1 with Base Roster

ᴸ 📂 The Krypt

ᴸ 📂 Fatality Training

ᴸ 📂 Towers of Time

ᴸ 📂 Play as Terminator, Nightwolf, & Shang Tsung pic.twitter.com/2evYeQnO6M — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) October 9, 2019

Izdavač i tim su zaključili da bi bilo dobro da igrači isprobaju sve dijelove igre, ali ipak neće imati pristup cijeloj verziji. Kroz dva poglavlja možete vidjeti kako izgleda priča, igrati 1v1 mečeve protiv umjetne inteligencije i drugih igrača s postavom koja je bila dostupna kada je igra izašla, vidjeti što krije Krypt (kozmetičke dodatke, napade i ostalo), vježbati Fatality napade i isprobati Towers of Time s Terminatorom koji je nedavno stigao u igru, Nightwolfom i Shang Tsungom.

Ponuda vrijedi od petka do ponedjeljka, 14. listopada, a svi koji se odluče na kupovinu moći će nabaviti igru i Kombat Pack po 40 posto nižoj cijeni. Ipak, to vam neće biti posljednja prilika da na konzolama igru kupite za manje novaca. Na Xboxu One popust vrijedi do 20. listopada, dok će oni koji igraju na PlayStationu 4 jeftinije proći do 1. studenog.

Mortal Kombat 11 izašao je krajem travnja za PC, PS4, Xbox One i Switch, te će biti jedan prvih naslova koji će biti dostupni za streaming servis Google Stadia. Sve verzije igre dobile su solidne ocjene, ali se svim igračima nije baš dopala količina mikrotransakcija. Ako se želite više informirati, bacite oko na službene stranice.

Battlefield V

Igrači trče po virtualnim bojištima Drugog svjetskog rata u Battlefieldu V od kraja studenog prošle godine, a svi oni koji to do sada nisu napravili, bilo kupovinom igre ili plaćanjem Origin Access pretplata, će naredna tri vikenda to moći napraviti. EA i DICE su najavili tri besplatna vikenda, a prvi započinje danas. Battlefest je ime događanja kojim izdavač i razvojni tim žele zahvaliti svojim fanovima, ali ova ponuda vrijedi samo za one koji igraju na PC-u. Besplatni vikendi su zamišljeni tako da se svakog mijenja jedan multiplayer mod, ali će kroz sva tri War Stories i Squad Conquest biti dostupni.

Od danas do nedjelje, 13. listopada, uz spomenuta dva moda moći ćete igrati Rush. Od 17. do 20. listopada mijenja ga Conquest usmjeren na pješadiju, da bi od 24. do 27. listopada postao dostupan Grand Operations kroz koji će igrači moći zajedno riješiti izazov i otključati protuzračni Fliegerfaust.

Ako imate dodatna pitanja, odgovore možete pronaći na ovim stranicama, dok se ovdje možete više informirati o Battlefestu koji vrijedi za sve platforme na kojima je igra dostupna.

Battlefield V možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a opcije su vam kupovina obične verzije za 60 eura, Deluxe verzije za 80 eura, plaćanje Origin/EA Access Basic pretplate za 4 eura mjesečno čime dobivate pristup običnoj verziji ili plaćanje Origin/EA Access Premium pretplate za 15 eura mjesečno čime dobivate pristup Deluxe verziji. Nakon što završi Battlefest stiže peto poglavlje koje će igrače odvesti na Pacifik i poznate bitke koje su se tamo odvijale, a ako želite biti u toku sa svim vijestima, pratite službene stranice.