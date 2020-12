Započela velika zimska rasprodaja i na Steamu

Sada kad su Valveovi serveri malo došli k sebi i prvi val navale je prošao, možemo vidjeti što ove godine nudi Steam Winter Sale. Dok sve ostale trgovine za digitalnu prodaju igara nisu ušle u ovu utrku i dok smo još imali samo dvije velike rasprodaje u godini, ljetnu i zimsku, ova na Steamu je bila ta koju bi igrači koji igraju na računalima čekali i kupovali igre po najpovoljnijim cijenama.

Iako druge trgovine imaju ili iste ili nešto bolje ponude, većina igrača ima najveće kolekcije upravo na Valveovom servisu, pa mu i dalje ostaju vjerni. Ove godine nema ni kupona, ni posebnih zadataka na kojima igrači moraju surađivati, ali svakog dana ako se ulogirate možete nabaviti animirani sticker za korištenje u chatu.

Uz to, objavljene su nominacije i otvoreno je glasanje za The Steam Awards. Dodjela nagrada koja je započela prije nekoliko godina imala je više pravila, ali su se opet ušuljale igre koje su izašle i 2019. godine. Za najbolju igru godine najviše igrača nominiralo je Hades, Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Fall Guys i Death Stranding. Osim ove, možete glasati u još devet drugih kategorija i odabrati svoje favorite na ovim stranicama. Ako ste početkom mjeseca ostavili svoje nominacije, moći ćete vidjeti koja se od njih našla u konačnom odabiru.

Što se samih popusta tiče, standardno ćete pronaći sve što Valve smatra važnim na glavnoj stranici, a ostalo ćete tražili ili po svojem popisu želja ili koristeći nove metode pretraživanja koje je valve nedavno uveo. Danas su izdvojeni Control Ultimate Edition za 19,99 eura, Halo: The Master Chief Collection za 23,99 eura, Fall Guys Ultimate Knockout za 15,99 eura, Disco Elysium za 23,99 eura, Ori and the Will of the Wisps za 14,99 eura, Hollow Knight za 7,49 eura, Remnant: From the Ashes za 19,99 eura, Resident Evil 3 za 19,79 eura, Assassin's Creed Odyssey za 17, 99 eura, Horizon Hero Dawn Complete Edition za 39,99 eura i Persona 4 Golden za 15,99 eura.

Steam Winter Sale traje od danas do 5. siječnja, pa stignete proučiti ponude u svim drugim trgovinama za digitalnu prodaju igara i pronaći one najpovoljnije. Kao podsjetnik, Epic Games svakog dana do 1. siječnja 2021. godine besplatno dijeli po jednu igru, a danas na meniju je Metro 2033 Redux. Možete baciti oko i na GOG.com, Fanatical, Humble Bundle, Ubisoft i Origin ako tražite igre po povoljnijim cijenama, ima ih svuda. Od konzola, Sony je pokrenuo svoju putem PSN trgovine, pa bacite oko ako želite jeftinije igre za PS4 i PS5.