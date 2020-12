Krenule zimske rasprodaje i besplatno dijeljenje igara

Svi koji još uvijek čekaju blagdanske popuste za kupovinu i proširivanje svoje kolekcije igara mogu početi s pregledavanjem ponuda u nekoliko trgovina. Najprije je jučer svoju započeo GOG.com, a njihova ponuda uključuje više od 3300 sniženih igara.

Za početak, svi koji žele mogu besplatno preuzeti simulaciju Prison Architect. Sve što morate napraviti je imati korisnički račun i kliknuti na igru kako biste je ubacili u svoju kolekciju. Osim toga, GOG je standardno pripremio svoje prijedloge i pakete po žanrovima i izdavačima, kao i preporuke zasebnih igara.

Izdvojit ćemo Control Ultimate Edition za 19,99 eura, Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe za 23,99 eura, Disco Eylsium za 23,99 eura, Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition za 17,99 eura, The Outer Worlds za 29,99 eura, No Man's Sky za 24,79 eura, Metro Exodus – Gold Edition za 22,09 eura i Desperados III Digital Deluxe Edition za 29,99 eura. Uz to ćete pronaći i hrpu starih i kultnih naslova koje je GOG oživio, pa bacite oko na cijelu ponudu ako preferirate igre bez DRM zaštite. GOG Winter Sale traje do 4. siječnja.

Druga velika trgovina u kojoj je danas pokrenuta rasprodaja je Epic Games Store. Epic nam je prošlog tjedna poručio kako će za vrijeme trajanja rasprodaje svakog dana dijeliti po jednu igru besplatno. To znači da ćete u sljedećih 15 dana moći proširiti svoju kolekciju za čak 15 igara, a prva na redu je simulacija i city builder Cities: Skylines. Igre će se mijenjati svakog dana u 17 sati, pa pripazite da ih ne propustite.

Što se ostatka rasprodaje tiče, Epic opet nudi kupon od 10 eura koji možete iskoristiti na bilo koju igru koja nije jeftinija od 14,99 eura, a nakon svakog iskorištenog dobit ćete drugi. Uz to, možete pronaći igre kao što su Phoenix Point Year One Edition za 24,99 eura, Immortals Fenyx Rising za 40,19 eura, Iron Harvest za 34,99 eura, Assassin's Creed Valhalla za 49,79 eura, Ghostrunner za 22,49 eura, Watch Dogs Legion za 40,19 eura, Dead Cells za 14,99 eura, Mafia: Definitive Edition za 29,99 eura, Star Wars Squadrons za 23,99 eura, Remnant: From the Ashes za 19,99 eura i brojne druge. Epic Games Store Holiday Sale traje do 7. siječnja, pa bacite oko ako ste zainteresirani.

Još jedna trgovina u kojoj po jeftinijim cijenama možete nabaviti igre je Fanatical. Njihov Winter Sale obuhvaća ogroman broj igara i svakog dana imaju izdvojen Star Deal – posebnu ponudu za neku poznatiju i popularniju igru koja je sada dostupna po još povoljnijoj cijeni. Danas je to odlični Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition koji možete nabaviti za 13,79 eura.

Također, svi koji potroše više od 10 eura mogu odabrati jednu od sljedećih igara kao bonus: Niffelheim, Days of War Definitive Edition, Toybox Turbos, Out of the Box, Cook, Serve, Delicious 2!!, Distrust ili Shadwen. Oni kojima se kocka mogu kupiti Winter Myster Bundle koji uključuje ključeve nasumično odabrane igre, a ako vam to ne zvuči primamljivo, možete proučiti cijelu ponudu koja uključuje na tisuće popusta.

Za kraj nam je ostao Ubisoft, koji je također pokrenuo svoju rasprodaju, pa u njihovoj trgovini možete gotovo sve igre iz njihove kolekcije pronaći po jeftinijim cijenama, čak i Assassin's Creed Valhalla i Immortals Fenyx Rising koji su nedavno izašli.

Uz popuste, Ubisoft je odlučio besplatno dijeliti Trials Rising, najnoviju igru iz njihovog trkaćeg serijala s akrobacijama i vještim upravljanjem motorima. Ponuda traje samo do sutra i vrijedi za PC verziju igre, pa požurite ako ste zainteresirani.