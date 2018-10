Zaposlenici Rockstara radili i do 100 sati tjedno na Red Dead Redemptionu 2

U zadnjih nekoliko godina članovi razvojnih timova pokušavaju osvijestiti koliko je zapravo naporno raditi na velikim blockbusterima, no nažalost, izdavačima ta činjenica još uvijek služi kao razlog za hvaljenje. U intervjuu za portal Vulture suosnivač Rockstara, Dan Houser, pričao je o razvoju i sadržaju kojeg će Red Dead Redemption imati, no unatoč nekim impresivnim podacima o onome što igrače čeka, opet se pojavila informacija o tome koliko prekovremenih sati su članovi tima morali raditi.

Igraća industrija je taj fenomen nazvala "crunch" i već je dugo poznato da pred kraj razvoja ili u njegovim zadnjim dijelovima svi rade prekovremeno kako bi proizvod bio što bolji. U slučaju Rockstara i rada na RDR 2 Houser je rekao kako je tim nekoliko puta ove godine radio po 100 sati tjedno i dodao kako je u odnosu na njihove prijašnje projekte na ovome bilo najteže raditi.

Ovo nije prvi put u povijesti ovog studija da se radilo više nego što bi trebalo. 2010. godine, malo prije nego što je originalni Red Dead Redemption izašao, na internetu se pojavilo otvoreno pismo. U njemu su supružnici developera koji su radili u Rockstar San Diegu rekli kako se od njih očekuje da rade 60 sati tjedno, odnosno 12 sati dnevno uključujući subote, a ako se ne pojave na poslu bili bi sankcionirani.

Ranije ove godine je Sam Houser, brat i drugi suosnivač studija, rekao kako su dali sve od sebe i to prenijeli u Red Dead Redemption 2 te kako su se forsirali do granice izdrživosti. To je sigurno jedan od razloga zbog kojih nadolazeća igra izgleda toliko impresivno i zbog kojeg je današnjem intervjuu Dan Houser mogao reći kako će igračima za prelazak ove igre trebati barem 60 sati (prva računica bila je 65 sati, ali su dio sadržaja u posljednji čas izbacili).

Uz to, igra navodno ima više od 300 tisuća animacija, 500 tisuća redaka dijaloga koje je snimilo preko 700 glumaca, a uz njih je radilo i 500 motion capture glumaca. Zbog ogromnog opsega kojeg igra ima, Red Dead Redemption 2 je odgađan nekoliko puta, a igrači će ga se konačno dočepati za manje od dva tjedna.

Red Dead Redemption je u izradi za PlayStation 4 i Xbox One, a datum izlaska mu glasi 26. listopada. Predbilježbe su već dugo otvorene, dok svi oni koji još nisu kupili igru mogu više informacija pronaći na službenim stranicama. Vjerojatno je da će Rockstar omogućiti opciju preloada, budući da igra na Xboxu One teži 90 GB i na PlayStationu 4 više od 100 GB, pa ako želite znati točno kada će se to dogoditi, pratite Twitter i Facebook profile.