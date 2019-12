Zimska rasprodaja na GOG-u i besplatna igra, Insurgency: Sandstorm besplatan tjedan i ostale novosti

Nekako se čini da izdavači i timovi žele prije ovogodišnje zimske pauze ugurati što više informacija o novim igrama, pa smo tako uz prezentacije koje su pripremili Sony i Nintendo dobili i dosta drugih novosti. Uz to nas u noći s četvrtka na petak za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards čekaju najave za deset igara za koje do sada nismo čuli, zasigurno uz neke trailere za one koje već znamo. O tome ćemo pisati preksutra, a danas više o rasprodajama, pretplatama i pokojom drugom informacijom.

Započela zimska rasprodaja na GOG-u, Wasteland 2 se dijeli besplatno

Ako se zaputite na GOG.com stranice dočekat će vas prva ovogodišnja zimska rasprodaja nakon kratke pauze koju smo dobili od silnih ponuda za Black Friday i jesenske rasprodaje. Ovaj je servis prije par dana ponudio novu verziju svojeg launchera, GOG Galaxy, a od danas do 2. siječnja nude više od 2500 igara po sniženim cijenama.

Ono što će vas vjerojatno najviše zanimati je da do preksutra možete besplatno u svoju kolekciju dodati RPG Wasteland 2 i to u Director's Cut Digital Classic verziji, pa požurite ako ste zainteresirani. Što se popusta tiče, GOG se uvijek potrudi izdvojiti najprivlačnije ponude, a među njima su akcijska avantura s teškom tematikom, Hellblade: Senua's Sacrifice, RPG Grim Dawn, akcijska igra Moonlighter, akcijska avantura prepuna štakora, A Plague Tale: Innocence, RPG Outward, strategija na poteze Age of Wonders: Planetfall, kolekcija svih igara CD Projekt Reda uključujući Cyberpunk 2077 i Katana Zero. Igara zbilja ima puno, a kako rasprodaja traje tri tjedna imate dovoljno vremena za razmisliti i pričekati one koje će uskoro biti aktualne na drugim servisima ako vas se uspoređuju cijene i želite što bolje proći.

EA nudi Origin Basic pretplatu za malo novaca

Ako ste htjeli isprobati model pretplate koji nudi EA, ali ga niste htjeli platiti po punoj cijeni, do 16. prosinca ga možete nabaviti za 99 centi. Trenutno je Origin Basic uključeno 232 igre koje možete preuzeti i igrati koliko god želite dok vam traje pretplata, uz mogućnost ranijeg igranja igara koje stižu i 10 posto popusta ne sve kupovine u toj digitalnoj trgovini.

Nove igre koje nisu uključene u Basic pretplatu, ali koje možete odigrati 10 sati jesu Need For Speed Heat i Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Deluxe Edition, dok ćete Star Wars: Jedi Fallen Order i FIFA 20 Ultimate Edition morati kupiti ili plaćati Origin Premier pretplatu koja košta 14,99 eura mjesečno. Ponuda vrijedi samo za PC verziju pretplate, a sve informacije možete pronaći na ovim stranicama.

Two Point Hospital u veljači stiže na konzole

Odlična simulacija vođenja bolnice i spiritualni nastavak na Theme Hospital, jednostavnog imena Two Point Hospital, u veljači stiže na konzole. Vijest je objavio izdavač Sega, uz prikladni trailer i nešto detalja o tome što konzolaši mogu očekivati.

Kao i u PC verziji, vodit ćete ili barem pokušati voditi razne bolnice u kojima ćete liječiti neobične bolesti, koji sada ima čak 119. Verzija za konzole uključuje prva dva DLC-a, Bigfoot i Pebberley Island, čime se broj regija proširio na 21. Kako bi osigurali najbolje moguće iskustvo, tim Two Point Studios je prilagodio kontrole, pa biste trebali jednako uživati neovisno o tome igrate li na kauču ili dok putujete. Two Point Hospital stiže na PlayStation 4, Xbox One i Switch 25. veljače, a za verzije za Sonyjevu i Microsoftovu konzolu možete nabaviti već danas. Sve detalje o osnovnoj igri i predbilježbama pronaći ćete na službenim stranicama.

U sklopu The Game Awardsa najavljen The Game Festival koji nudi demo verzije novih igara

Veoma zanimljiv potez odlučili su napraviti Valve i organizacijski tim za dodjelu nagrada The Game Awards. Vijest je objavio glavni čovjek, Geoff Keighley, koji je rekao kako sutra na Steamu započinje događaj zvan The Game Festival. Ideja, koja zvuči odlično, je ovakva – svi igrači koji imaju korisnički račun na Steamu će u 48 sati koliko festival traje dobiti priliku zaigrati demo verzije igara koje još nisu u prodaji. Inače je to rezervirano za one koji odlaze na konferencije i Keighley je toga svjestan, pa je rekao sljedeće:

„Prije šest godina sve sam uložio u stvaranje The Game Awardsa za koje sam želio da budu proslava naše strasti prema igrama. Zbog toga mislim da je sada pravo vrijeme za novi korak uz The Game Festival, potpuno novi i digitalni pristup događanjima za potrošače. Budimo iskreni, ne mogu svi igrači odlaziti na konferencije i događanja. The Game Festival je dizajniran iz temelja kao događaj bez granica koji igraćoj zajednici koja gleda The Game Awards pruža posebnu priliku, neovisno o tome gdje žive.“

Na popisu ima 13 igara koje ćete moći isprobati, a sigurni smo da će vas najviše zanimati System Shock Remake na kojem radi Nightdive Studios. Osim te kultne igre, evo imena ostalih: Eastward, Spiritfarer, Moving Out, Röki, Chicory, Wooden Nickel, Haven, Heavenly Bodies, Acid Knife, The Drifter, Carrion i Skatebird. Nakon što festival završi, svi timovi će demo verzije ukloniti, tako da će vam to biti jedina prilika da ih isprobate dok ne izađu konačne verzije.

Today I'm introducing a brand new aspect of #TheGameAwards It's called #TheGameFestival, and tomorrow for 48 hours, you'll get to play 12 new game demos for the first time on @Steam. More details: https://t.co/k4n3guyJxc — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 11, 2019

Uz The Game Festival, Valve će na svom servisu prikazivati prijenos uživo s podrškom za 4K, imati posebnu The Game Awards rasprodaju i dati priliku onima koji gledaju na njihovoj platformi da osvoje Valve Index VR i razne igre. Više informacija bit će objavljeno sutra, a ako upalite Steam, promocija će sigurno biti na glavnoj stranici trgovine.

Insurgency: Sandstorm ima besplatan tjedan

Multiplayer pucačina s naglaskom na realizmu i timskom igranju i surađivanju, Insurgency: Sandstorm, proslavila je prvi rođendan, a izdavač je veselje s igračima odlučio podijeliti u obliku besplatnog isprobavanja koje traje do 17. prosinca. Sve što morate napraviti je zaputiti se na stranice na Steamu, preuzeti igru i krenuti s napucavanjem.

Razvojni tim New World Interactive nudi cijelu igru sa svim modovima i nedavno ubačenom nadogradnjom koja je popravila i doradila igru, te uvela nove sadržaje. Uz besplatni tjedan se igra prodaje i po 50 posto nižoj cijeni, pa ako ste zainteresirani imate do 2. siječnja za je nabaviti za 14,99 eura. Ako vas zanima nešto drugo, možete posjetiti i proučiti službene stranice kako biste saznali u što se točno upuštate.

Zimska rasprodaja na Steamu ima datum izlaska, objavljene prve nominacije za nagrade

Još jedna vijest vezana uz Valve i Steam danas je objava datuma početka njihove velike rasprodaje uz nominacije za njihovu dodjelu nagrada koja se održava posljednjih nekoliko godina. Putem društvenih mreža su se zahvalili svima koji su ostavili svoje nominacije, dok će glasanje započeti istog dana kada i Steam Winter Sale – 19. prosinca.

Thank you for nominating your favorite games for the #SteamAwards2019!



Voting begins on the 19th alongside the Steam Winter Sale, so we're going to announce the nominees for one category each day until then. Starting today!https://t.co/kfJsjPxg97 — Steam (@Steam) December 11, 2019

Ove godine je Valve postrožio kriterije, pa su u obzir dolazile samo nominacije igara koje izašle u 2019. godini, a jedina iznimka je bila Labour of Love kategorija koja je namijenjena igrama koje su izašle prije ove godine i na kojima razvojni timovi još uvijek rade. Što se tiče nominacija, svakog dana će objavljivati igre u jednoj kategoriji, a prva je Outstanding Visual Style, odnosno po njihovim kriterijima igre koje imaju poseban izgled koji ostaje u sjećanju. Igre za koje su igrači smatrali da zaslužuju tu nagradu su sljedeće: avantura Gris, strategija Total War: Three Kingdoms, survival igra Astroneer, akcijski platformer Katana Zero i survival igra Subnautica: Below Zero. Sutra će otkriti koje su nominacije za kategoriju Best Game You Suck At, pa pratite Twitter ili Facebook profile, odnosno Steam Awards stranice ako vas to zanima.