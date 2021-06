Uskoro će svi moći postavljati poveznice na Instagram Stories, no u novom obliku

Ako ste ikada koristili Instagram, zasigurno ste primijetili mogućnost stavljanja poveznica u Stories, no ako se među vama ne krije influencer s velikim brojem pratitelja, vjerojatno nikada niste mogli pristupiti toj opciji. Međutim, tvrtka je odlučila to promijeniti, pa će tako svi korisnici moći postavljati poveznice, no ovoga puta u obliku naljepnice.

Voditelj proizvoda Instagrama, Vishal Shah, potvrdio je za The Verge da tvrtke testira ovu značajku u svrhu dobivanja uvida u način na koji će ljudi koristiti poveznice. Naime, promatrat će koje se vrste poveznica najčešće postavljaju, a posebno će pripaziti na dezinformacije i spam. Osim toga, Shah ističe da se naljepnice više uklapaju u platformu, nego „swipe-up“ opcija.

„Naljepnice s poveznicama su naš konačni cilj za Instagram, bilo da je to za sve ili samo za one koji već imaju povlasticu postavljanja poveznica. To je vrsta budućeg sustava do kojeg bismo željeli doći“, rekao je Shah dodajući da će poveznice zasad biti ograničene isključivo na Stories.

Podsjećamo da jedino korisnici koji su verificirani ili imaju najmanje 10.000 pratitelja, mogu postavljati poveznice u Instagram Stories.