Chrome od ponedjeljka postupno prelazi na Manifest V3. Što to znači za adblockere?

Jeste li znali da nešto više od 40% korisnika diljem svijeta koristi rješenja za blokiranje oglasa na Internetu? Možda i jeste, no vjerojatno niste znali da je prema lanjskim podacima servisa Blockthrough u tome svjetski rekorder upravo Hrvatska, s 55% onih koji imaju instalirane adblockere. No, od ovoga tjedna nadalje situacija bi se u tom pogledu mogla ponešto promijeniti. Naime, na snagu stupaju Chromeove promjene API-ja za upravljanje ekstenzijama, tzv. Manifest V3, za koji se smatra da će promijeniti način na koji adblockeri rade u najpopularnijem internetskom pregledniku na svijetu.

Iz Googlea o Manifestu V3 govore već pet godina, a otad je doživio više preinaka i odgoda primjene. Prvi put je Chrome ugrađen u verziji 88, prije više od tri godine, no od ponedjeljka na dalje postajat će obvezan, dok će dosadašnji API, Manifest V2, postupno biti ukinut od verzije Chrome 127 nadalje.

Što je Manifest?

Manifest je Chromeov API sustav koji omogućava dodacima (ekstenzijama) suradnju s preglednikom. On određuje što ekstenzije, kako i kada smiju činiti, koje akcije poduzimati ili koje dijelove preglednika kontrolirati, kao i gdje pohranjuju svoje podatke i, možda i najvažnije, programski kôd. U svojoj trećoj inačici Manifest će uvesti nova, stroža, pravila – primjerice, ekstenzije će smjeti izvršavati kôd samo lokalno, bez mogućnosti da naredbe povlače iz oblaka.

Svi dodaci za Chrome moraju se prilagoditi, no adblockeri će biti najpogođeniji

To znači da će Google imati potpunu kontrolu nad svime što dodatak u Chromeu čini, moći će ih pregledavati i procjenjivati rizike, pa po potrebi i blokirati. Za korisnika to može značiti veću sigurnost od malicioznih ekstenzija, no developerima donosi dodatne probleme, pogotovo ako razvijaju rješenja za blokiranje reklama. Naime, da bi adblocker mogao blokirati oglase, ali ne i cijele stranice ili domene, mora slijediti određena pravila. Chrome će s Manifestom V3 ukinuti webRequest API, zamijeniti ga declarativeNetRequest API-jem, a potonji će od ekstenzija tražiti unaprijed definiranu listu adresa za blokiranje.

Što se mijenja?

Problem nastaje u tehničkom ograničenju, jer po novome će se tamo moći naći najviše 30 tisuća unosa (tj. filtera). Da bi adblocker uspješno obavljao svoj posao, pak, potrebno mu je najmanje deset puta toliko, barem prema onome kako su radili s Manifestom V2. Iz Googlea kažu da je oko 85% ekstenzija u njihovoj trgovini već prilagođeno na Manifest V3, kao i da najpopularniji "filteri sadržaja" imaju svoje nove inačice, iako ih još nisu prsiljeni koristiti.

AdBlockPlus, primjerice, navodi da će s Manifestom V3 korisnicima omogućiti odabir 50 od najviše 100 "filter lista". To znači da će dodatak u Chromeu i dalje blokirati reklame, ali ne sve, ne uvijek i ne neograničeno. Ograničenje broja filtera neizbježno će tu i tamo propustiti neke reklame do korisnika.

uBlock Origin također već ima novu Manifest V3 (Lite) inačicu u Chrome Web Storeu, također zasnovanu na manjem broju dostupnih filtera, koja će od korisnika zahtijevati više "ručnog" podešavanja onoga što žele blokirati ili propustiti.

Prijelazno razdoblje do pune primjene isključivo Manifesta V3 trajat će najviše godinu dana, tijekom kojih će zasigurno biti jasnije kako će koji adblocker riješiti sve navedene izazove. U narednim ćemo mjesecima saznati i koliko će se zbog toga u praksi promijeniti korisničko iskustvo onih 55% hrvatskih korisnika takvih rješenja (barem onog dijela koji ima preglednike zasnovane na Chromiumu).