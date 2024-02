Kako surfati anonimno, sigurno i bez oglasa? - Digitalna anonimnost

Svijet koji nas okružuje znatno je nadziran, i na neki nas se način prati gotovo na svakom koraku, a to je još evidentnije u onom trenu kada se nađemo u digitalnom svijetu i bespućima Interneta. Gotovo sve ono što radimo online nekako se prati, bilježi i analizira, a dobrim dijelom i sami pridonosimo tomu svojevoljno nudeći svoje privatne podatke na brojnim web-stranicama, društvenim mrežama i drugim platformama. Dobro to znaju i oglašivači, koji činjenicu da svjesno ili nesvjesno dajemo podatke o sebi iskorištavaju kako bi nam plasirali prilagođene oglase i nagovorili nas da, na ovaj ili onaj način, potrošimo više novca. Ovo je tema posvećena tome kako da se u online svijetu, premda to graniči s nemogućim, osim ako se u cijelosti izuzmemo iz digitalne sfere, krećemo što je više moguće anonimno, sigurnije, s manje smetala i time ukupno zaštitimo svoju privatnost…