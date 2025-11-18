Cloudflare „srušio pola Interneta“

Ako ste primijetili da ne možete pristupiti brojnim stranicama s kojima inače nemate problema, ChatGPT-u, primjerice, nije problem u vama – Cloudflareov servis je „srušio pola Interneta“, primijetio je cijeli svijet

Cloudflare je priznao da su svjesni problema s pristupom brojnim internetskim stranicama u svim dijelovima svijeta koje ovise o njihovim servisima. Među pogođenima su X (bivši Twitter), ChatGPT, Downdetector (koji treba detektirati jesu li neke stranice off- ili online… hehehehe) i čitav skup drugih globalnih webova i internetskih usluga.

Iako iz Cloudflarea tvrde da rade na rješavanju problema, ovaj je i dalje tu, a preliminarno tvrde da je uzrok problemima „neobični“ rast prometa („unusual traffic spike“) za koji nemaju objašnjenja.

Očekuje se da će se problem biti riješen u kraćem roku, usprkos (prijetećoj?) neobičnosti povećanja prometa…