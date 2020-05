Želite nekome namjerno poslati mail u spam? Postoji servis i za to

Kada redovna korespondencija putem elektroničke pošte završi u spamu, to obično izazove probleme jer primatelj nije vidio poruku koju je trebao vidjeti. No, u životu postoje i situacije u kojima biste možda i željeli da se to dogodi, tj. da onaj kojem ste uputili e-mail ne dobije vašu poruku, ili je barem ne pogleda na vrijeme.

Upravo za takve situacije osmišljen je servis Straight 2 Spam, dostupan odnedavno na adresi straight2spam.com. Na njemu ćete moći preuzeti komad teksta osmišljen posebno kako bi aktivirao antispam zaštitu na strani primatelja. Ubacivanjem tog teksta u legitimnu poruku on će, gotovo sigurno, biti prepoznat kao nepoželjan i poslat će poruku izravno u mapu u kojoj obično završava neželjena pošta. Primatelj ga, čak i ako otvori namjerno "preuređen" e-mail, neće tako lako otkriti jer je tekst formatiran da bude nevidljiv (niz posebnih znakova koji se stapa s pozadinom).

Koristite odgovorno

No, potreba za slanjem e-maila namjerno u spam nije tako česta. Čemu onda uopće ovakav servis, pitate se? Njegovi autori objašnjavaju da on može poslužiti ako, primjerice, na druženje morate pozvati nekog obiteljskog prijatelja ili člana obitelji kojeg ne podnosite. U tom slučaju u pozivnicu mu ugradite nevidljivim "spamerskim" riječima zagađen e-mail i živite u nadi da je vaša ljubazna pozivnica završila u mapi neželjene pošte i da je primatelj neće vidjeti.