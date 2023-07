Darko Marić, dSPACE - S timovima iz Njemačke i Indije radimo na projektima za autoindustriju

Darko Marić, voditelje grupe u firmi "dSPACE engineering d.o.o." koje se, između ostalog, bavi i izradom desktop aplikacija koje se koriste u svrhu simulacije i validacije kontrolnih jedinica u automobilskoj industriji podijelio je s nama svoja iskustva rada u dSPACEu u posljednjih pet godina.

Kako ste započeli karijeru u dSPACEu?

Imam 43 godine, inženjer sam informatike i u dSPACE-u radim skoro 5 punih godina. Karijeru sam započeo kao razvojni inženjer, zatim sam postao voditelj tima, a već dvije godine sam na mjestu voditelja grupe od 13 razvojnih inženjera. Grupa koju vodim je podijeljena u dva SCRUM tima koji zajedno rade, s još nekoliko timova iz Njemačke i Indije, na produktu koji se zove Bus Manager.

Kako izgleda ta suradnja s timovima iz Njemačke i Indije?

Zajedno s timovima iz Njemačke i Indije činimo Agile Release Train (ART) unutra SAFe agilnog okvira. Svaka tri mjeseca okupljamo se na trodnevnom događanju gdje se planira posao u naredna tri mjeseca uzimajući u obzir strateške ciljeve i zahtjeve kupaca. Unutar ta tri mjeseca svaki tim radi prema zadanom cilju u dvotjednim iteracijama tj. sprintevima. Suradnja i komunikacija među svim timovima je svakodnevna i odvija se na engleskom jeziku čak i unutar hrvatskih timova jer imamo kolege iz Indije, Belgije i Njemačke.

Čini se da dosta radite?

Da, može se tako reći, međutim ne osjećam tako visoku razinu stresa kao na mojim prethodnim radnim mjestima. Potiče se ravnoteža između privatnog i poslovnog života što uključuje velik broj dana godišnjeg odmora, fleksibilno radno vrijeme, nepostojanje službenih mobitela itd.

Ima li još nekih benefita osim ovih koje ste naveli?

Kontinuiran rast plaće, godišnji bonusi za najbolje, polugodišnje zabave, nagradna natjecanja u sportovima i kvizovima, plaćeni vrtić, poticaji za novorođenčad, uplate u treći mirovinski stup samo su neki od niza benefita koje nam je poduzeće kontinuirano uvodilo kroz ovih pet godina. Zadnji benefiti koji su uvedeni, bili su povećanje osnovice za godišnji odmor za dva dana i 100% plaćeno bolovanje u trajanju do maksimalno 60 dana godišnje.

S obzirom što ste napisali čini se vrlo privlačno raditi kod vas. Koja znanja je potrebno imati da bi se dobio posao kod vas?

Potrebno je imati dobro poznavanje nekog od programskih jezika kao što su C#, Java, Python ili C. Sve ostalo se nauči tijekom procesa uhodavanja u posao koji je dugotrajan zbog kompleksnosti i veličine produkta na kojem radimo. Isto tako poduzeće konstantno ulaže u znanje svojih zaposlenika tako da im osim internih edukacija plaća i eksterne edukacije i certificiranja. I meni je također nedavno plaćen nastavak školovanja na jednom od naših tehničkih fakulteta.

Možete li nam opisati produkt na kojem radite?

Produkt na kojem radimo zove se Bus Manager. To je jedan vrlo moćan alat za konfiguriranje i simulaciju sabirničke komunikacije koje se odvija između kontrolnih jedinica (eng. Electronic Control Unit). Trenutno podržava LIN, CAN i CAN FD komunikacijske protokole. U njemu se kreiraju "real time" aplikacije koje se mogu izvršavati na našim fizičkim platformama kao što su SCALEXIO i MABX te na virtualnoj VEOS platformi. Simulacije koje se izvršavaju na navedenim platformama mogu se pratiti iz naših drugih alata kao što je ControlDesk koji se koristi u svrhu mjerenja, kalibracije i dijagnostike.

Kako se razvija Bus Manager?

Bus Manager je vrlo velik i kompleksan produkt koji počiva na data modelu vlastite izrade. Za razvoj koristimo Microsoft Visual Studio, C# i C programske jezike, a za izvođenje regresijskih testova na produktu, koriste se skripte pisane u Python-u. Od drugih alata koristimo još Azure DevOps, Miro, Jama-u, MS Teams itd.

Imate li kakvu poruku za one koji se žele prijaviti?

Ako želite raditi u timskom i agilnom okruženju, ako imate znanje iz nekog od programskih jezika i ako ste spremni na inženjerski tip posla koji nije samo programiranje, nego i ispitivanje, istraživanje, čitanje i pisanje dokumentacije, ovo je pravo mjesto za vas.

I za kraj, gdje se vidite u budućnosti?

Unutar poduzeća, dozvoljeno je mijenjati odjele odnosno produkte na kojima se radi tako da postoji mnoštvo mogućnosti. Ali s obzirom na moje znanje i višegodišnje iskustvo, mislim da mogu najviše dati u nekoj od voditeljskih uloga unutar dSPACE obitelji.