Devōt: Zašto se baziranje poslovanja na kvaliteti dugoročno isplati?

Tvrtka Devōt, koja razvija softvere u health tech sustavu, pri čemu naglasak stavlja na digitalizaciju zdravstvenog sustava i telemedicinu, zauzela je visoko 15. mjesto na prestižnoj listi The Financial Timesa najbrže rastućih europskih tvrtki u kategoriji IT & Software. Uz to, Devōt je u studenom prošle godine primio još jedno priznanje – za najbrže rastuću srednjoeuropsku tehnološku tvrtku na Deloitteovoj ljestvici CE Technology Fast 50.

U čemu je tajna uspjeha još jedne megauspješne tvrtke na hrvatskom i globalnom tržištu, pokušali smo doznati u razgovoru s Martinom Moravom, osnivačem i CEO-om tvrtke Devōt.

U posljednjih godinu dana primili ste nekoliko priznanja za najbrže rastuću tvrtku. Međutim, spominjete da vam nije prioritet rast broja klijenata. Otkuda onda dolazi taj rast?

Za očekivati je da, ako radite kvalitetno, klijenti s kojima već surađujete stalno žele s vama raditi nove stvari i povećavati broj projekata na kojima radite.

Fokus nam je oduvijek bio prvenstveno na kvaliteti rada i isporuke. Kako bismo održali kvalitetu, pazimo na to da nemamo previše klijenata istovremeno. Zapravo, s mnogim klijentima dugoročno surađujemo i imamo stabilne suradnje. Međutim, čak i kada dođe do nekog prirodnog trenutka za ‘rotaciju’ klijenata, trudimo se da taj broj ostane više manje fiksan kako bismo ostali fokusirani.

Srž našeg poslovnog uspjeha je u posvećenosti, prije svega prema našim zaposlenicima, ali i prema klijentima. Sam naziv tvrtke došao je od engleske riječi ‘devoted’, što znači ‘posvećen’. Kada bismo imali veliki broj klijenata istovremeno, naš fokus bio bi razlomljen na sve, što bi dugoročno utjecalo i na kvalitetu. Zbog toga se uvijek trudimo držati balans te prvenstveno rastemo kroz nove ili još obuhvatnije projekte koje provodimo za naše klijente.

Poznato je da ste dio svoje profesionalne karijere izgradili u inozemstvu. Što vas je motiviralo da se vratite natrag u Hrvatsku i otvorite svoju tvrtku?

Tijekom boravka u Irskoj, shvatio sam da mnogi IT-jevci iz Hrvatske ne idu van isključivo zbog financija, već zbog poslovnog okruženja - prije svega zbog manjka prilika za profesionalni razvoj. U Irskoj sam imao priliku raditi u visoko profesionalnim tvrtkama s dobro posloženim inženjerskim odjelima. Tamo sam stekao mnogo kvalitetnog tehničkog i procesnog znanja. Logično, zapitao sam se, “Zašto takva tvrtka ne bi postojala u Hrvatskoj?”

Cilj mi je bio izgraditi visoko kvalitetnu tvrtku u kojoj ću našim ljudima pružiti priliku da dobiju sve ono što bi tražili vani, a to je prije svega da se profesionalno razvijaju i rade u kvalitetnom okruženju, i to po najnovijim standardima.

Što se tiče klijenata, znao sam da prije svega želim da Devōt bude proaktivan i pouzdan partner koji s povjerenjem može preuzeti kompletne dijelove sustava klijenta.

U Devōtu imamo nešto što mi interno zovemo naš “way of work”, a to je način na koji radimo. Uistinu nam je važno imati pametno posložene i maksimalno automatizirane procese, kako interno, tako i prema klijentima.

Često naglašavate da s klijentima njegujete ravnopravan partnerski odnos te da funkcionirate na način da u potpunosti preuzimate dijelove sustava klijenta. Možete li objasniti na koji način to radite?

Mi s našim klijentima razvijamo njihove sustave od samog koncepta, razrade ideje proizvoda pa sve do završne implementacije. Aktivno smo uključeni u sve korake procesa razvoja proizvoda te savjetujemo klijenta kako da napravi proizvod boljim, ali ga i upozoravamo na moguće greške.

Na primjer, prošle godine bio sam na američko-hrvatskoj ACAP konferenciji u New Yorku, gdje je jedan naš klijent navodio našu suradnju kao primjer zašto je važno imati pouzdanog partnera. Sjećam se da je u jednom trenutku rekao da mu je super kad smo mu mi iz Devōta jednom prilikom rekli “Oprostite, ali ovaj dio vaše ideje nema smisla. Predlažemo da napravite na ovaj način, tako ćete dobiti puno bolji rezultat”. To je primjer iskrenosti koju klijent od nas dobije.

Može li se na neki način reći da ste dosegli razinu na kojoj zapravo birate klijente za koje ćete raditi? Prema kojim kriterijima procjenjujete da bi vaš potencijalni klijent bio „perfect match“?

U poziciju biranja visoko kvalitetnih klijenata došli smo jer smo inzistirali na održavanju kvalitete te smo stabilnost tvrtke postavili kao prioritet, ispred agresivnog rasta. Nemamo “puno slobodnih slotova” za klijente pa možemo birati s kime ćemo surađivati. Zanimljivo je da smo upravo uz takvu politiku zapravo strahovito brzo i narasli, ali to samo potvrđuje da smo odabrali pravi put.

Ono što nam je u poslu posebno važno, pored zanimljivosti samog projekta, je da je klijent profesionalan, stručan, ugodan za rad te strastven oko onoga čime se bavi, a jednako tako i da je spreman surađivati s jednakopravnim partnerom. Sa svakim klijentom za kojeg smatramo da bi potencijalno mogli raditi, napravimo mali testni projekt u trajanju od četiri do šest tjedana u kojemu se bolje upoznamo s klijentom i damo si vremena vidjeti postoje li neke prepreke prije nego krenemo u dugoročnu suradnju.

Kakvo je, po vama, stanje u hrvatskom IT-u? Hrvatskom IT sektoru puno znači činjenica da će IT biti uvršten u novu Strategiju S3. Doduše, to se dogodilo nakon pritiska IT sektora na politiku koja do tog trenutka očito ni dalje nije prepoznala IT kao jednu od svojih strateških industrija. Dolaze li ovim okvirom još bolje prilike za poslovanje IT tvrtki u Hrvatskoj?

Hrvatski IT trebao bi biti usmjeren na razvoj novih proizvoda, umjesto na agencijski način rada. No ključna barijera na tom putu je malo i nedovoljno razvijeno lokalno tržište. Nije lako predstaviti novi proizvod, a tu je i problem slabo razvijene odnosno nerazvijene infrastrukture za financiranje startupova. Zato se nadam da će uvrštavanje IT-ja u Strategiju S3 pridonijeti da u ovom području napravimo korak naprijed.

Konačno bi se trebalo početi ulagati u istraživanje i razvoj IT industrije, čime će se stvoriti potencijal za razvoj novih kreativnih rješenja za proizvode i usluge. Do sada je IT u Hrvatskoj u Strategiji pametne specijalizacije imao više potpornu ulogu pa vjerujem da će prepoznavanje IT-ja kao strateške industrije omogućiti značajnija ulaganja, kao i prilike za prijavu na natječaje kojima će sufinancirati dio troškova za istraživanje i razvoj.

Poznato je da je u posljednjih šest mjeseci IT sektor zahvatila kriza te su masovni otkazi u Americi u toj industriji postali svakodnevica. Međutim, u situaciji kad je na hrvatskom tržištu nedostajalo IT kadrova, vi ste rasli i još uvijek stabilno rastete. Na kojim pozicijama trenutno zapošljavate?

Zanimljivo je da IT kao industrija zna ići iz ekstrema u ekstrem - kada raste, raste ekstremno, a kada pada, taj pad nastupa vrlo naglo. Upravo zato Devōt temeljimo na kvaliteti i stabilnom rastu kako bismo izbjegli takve oscilacije na tržištu.

Kad je na tržištu nedostajalo kvalitetnog i stručnog kadra, dobar dio zaposlenika sami smo stvorili kroz educiranje mladih i manje iskusnih ljudi. S druge strane, kad bi neki projekt naglo počeo rasti te bi samim time ‘povukao’ i firmu u nagli rast, takve projekte bismo realizirali u suradnju s odabranim partnerskim tvrtkama. Na taj način smo lakše odgovarali na izazove koji dolaze s naglim rastom.

Što se tiče otvorenih pozicija, trenutačno smo primarno fokusirani na rast našeg core tima te smo u potrazi za dobrim PHP/Symphony Tech Leadom.

No istovremeno pripremamo i neke nove projekte, a u takvim situacijama biramo tehnologiju koja će na najbolji mogući način odgovoriti na potrebe projekta. U skladu s time, imat ćemo potrebu za više ljudi šireg spektra specijalnosti. Zato na webu imamo opciju za slanje otvorene prijave za posao pa nam se mogu javiti zainteresirani čak i ako nemamo trenutno otvorenu poziciju za „njihovu“ tehnologiju. Na taj način rado ćemo ih kontaktirati u trenutku kad u timu zatrebamo osobu koja odgovara njihovom profilu.

Planovi za daljnje poslovanje u ovoj godini, a možda i dalje?

Ove godine plan nam je malo diverzificirati tržišta na kojima radimo te se okušati u nekim novim sferama. U planu nam je zaposliti 10 do 15 novih ljudi u tech i non-tech odjelima, no kao i inače, sve ćemo raditi umjereno i promišljeno, bez velikog pritiska na rast.