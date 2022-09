O partnerstvu s fintech startupima govori Relja Marković iz Addiko banke, član žirija Idea Knockouta

Krajem mjeseca, 29. rujna 2022. (četvrtak), u Business Showroomu HT-a devetu godinu za redom održat će se Idea Knockout, najveće natjecanje tehnoloških ideja u regiji, na kojem će pobjednički tim osvojiti putovanje u Las Vegas i izlagački štand na CES-u 2023. I ove godine natjecanje podržava najdigitalnija banka u Hrvatskoj, Addiko banka, pa smo tim povodom razgovarali s Reljom Markovićem, njihovim direktorom diigitalne transformacije i članom žirija Idea Knockouta.

U žiriju natjecanja Idea Knockout 2022 u organizaciji Buga bili ste i prošle godine. Kakvi su vaši dojmovi i što vam je najviše ostalo u sjećanju?

Dojmovi su odlični, a najviše me dojmila, unatoč tome što se zapravo radilo o takmičenju, izuzetno pozitivna, kreativna i zabavna atmosfera. Vrlo zanimljivo druženje ljudi šarolikih profila od studenata do poznatih imena s hrvatske IT scene (ovo se sigurno može i ljepše reći). Bilo je odlično vidjeti puno mladih ljudi sa zanimljivim idejama i rješenjima, inovativnim i 'out-of-the-box' načinom razmišljanja, te okruženje Idea Knockouta koje sve te napore vrednuje i uvažava. Vjerujem da su se svi natjecatelji i sudionici osjećali ugodno. Ja svakako jesam.

Tko vam je bio prošlogodišnji favorit i zašto?

Prošlogodišnji favorit mi je bila startup tvrtka Sportreact koja je na kraju i pobijedila. Svidjela mi se ideja za koju sam smatrao da bi se baš dobro uklopila u koncept CES-a (sajam potrošačke elektronike), bio je to pravi tehnološki novitet koji je kombinacija fizičkog uređaja i mobilne aplikacije, postojao je potpuno funkcionalni prototip koji je demonstriran te je ekipa izuzetno dobro pripremila prezentaciju. U potpunosti su se uklopili u moju sliku tvrtke za koju bih bio ponosan da nas predstavi na CES-u.

Što očekujete od ovogodišnjeg natjecanja i kandidata?

Od ovogodišnje natjecanja očekujem da bude još zabavnije, a od kandidata da budu još kreativniji i pripremljeniji. Očekujem da ću vidjeti najmanje jednu ideju koja će me zaista oduševiti i koja će nas dostojno predstaviti na sljedećem CES-u. Vjerujem da imamo potencijala za to.

Zašto je Addiko banci važno podržavati ovakve inicijative i na koje još načine podržavate finetech kompanije ili startupove?

Nama je, kao jednoj od vodećih banaka u digitalizaciji, uvijek zanimljivo vidjeti nove ideje, tehnološka rješenja i kreativne ljude iz svih područja, a ukoliko pričamo o fintech području tada u takvim kompanijama vidimo i potencijalne partnere.

Što mislite da je budućnost finetech kompanija/ startupova?

Iako postoji neko uvriježeno mišljenje kako su fintech kompanije konkurencija bankama i da banke takve tvrtke doživljavaju kao prijetnju, mi u Addiku ih vidimo kao partnera na putu da unaprijedimo svoju uslugu. Mi želimo surađivati s fintech tvrtkama kako bi i mi mogli ponuditi klijentima naše usluge većom brzinom i kreativnošću. Kod fintech kompanija treba imati u vidu da se one sastoje od “tech” dijela koji je zanimljiv i kreativan ail i “fin” dijela koji je kompleksan i manje kreativan te u kojem banke ipak bolje „plivaju“ te vjerujem da u tom dijelu uvijek postoji interes za suradnju s bankama i sa strane fintech kompanija.

Imate li kakav savjet za natjecatelje? Što ih može izdvojiti od drugih i dovesti do pobjede?

Neka pripreme prezentaciju onako kako bi nas željeli prezentirati na CES-u i neka osvoje žiri već u prvim sekundama prezentacije. Mene osobno je, kao člana žirija, uvijek lakše pridobiti ako postoji neki prototip ili neko vidljivo rješenje u bilo kojem obliku pa to može biti mala prednost ali, naravno, nije nikakav preduvjet.