Razgovarali smo s CEO-om dSPACE-a, njemačke auto-tech tvrtke odnedavno prisutne i u Hrvatskoj

dSPACE, vodeći dobavljač inženjerskih alata za razvoj i testiranje mehatroničkih kontrolnih sustava, proširuje svoje razvojne kapacitete na novoj lokaciji u Zagrebu. Službeno su počeli s radom sredinom prosinca. Od samog početka zaposlena su 33 developera softvera, koji se bave najaktualnijim temama iz automobilske industrije, kao što su umrežavanje i autonomna vožnja. Nakon svečanog otvorenja novog ureda, Bug je razgovarao s CEO-om dSPACE-a, Martinom Goetzelerom.

Zašto ste odabrali lokaciju u Hrvatskoj?

Martin Goetzeler: Prije nekoliko godina management dSPACEa donio je stratešku odluku da preseli dio svog poslovanja na lokaciju u relativnoj blizini sjedišta u Njemačkoj i počeo raditi procjenu mogućih lokacija. Odabrali smo Hrvatsku jer je za dSPACE ponudila sveukupno najbolji “paket”. Odlučujući faktor bilo je to što Njemačka i Hrvatska imaju puno toga zajedničkog, ne samo s geografskog, već i s kulturnog stajališta.Uz to, Hrvatska je dom velikog broja renomiranih sveučilišta koja neprekidno „stvaraju“ vrlo talentirane i vrhunski osposobljene IT stručnjake. Ne samo da se oslanjamo na lokalni tim, već i na lokalno vodstvo – početkom godine je iskusni hrvatski manager Ivan Pavelić preuzeo management lokacije.

Koju ulogu hrvatska lokacija igra u globalnoj razvojnoj mreži dSPACE lokacija?

Martin Goetzeler: dSPACE engineering d.o.o. osnovan je da bi sudjelovao u već uhodanom razvoju proizvoda na dSPACEovoj glavnoj lokaciji u njemačkom Paderbornu. U tu svrhu naši zaposlenici ovdje u Hrvatskoj obavljaju nezavisne razvojne zadatke i pružaju korisničku podršku za brojne dSPACE razvojne alate koje koriste ugledne automobilske i druge tvrtke i institucije širom svijeta. Softverski alati koji su dizajnirani ovdje u Hrvatskoj, kao što je softver za centralni sustav upravljanja automobilom, mogu preuzeti važne funkcije podrške kada ih budu koristili međunarodni proizvođači automobile u svom razvoju novog upravljačkog softvera, na primjer za funkcije za automatsku vožnju ili za aplikacije za elektromobilnost. Dok su u početku razvijali gore navedene alate za podršku, zaposlenici dSPACE engineering d.o.o. također će imati i mogućnost da putem povremenih sastanaka u drugim regionalnim dSPACE tvrtkama izravno dođu u kontakt s najnovijim dostignućima na području najaktualnijih tema u auto industriji kao što je autonomna vožnja.

Svečano rezanje vrpce tijekom svečanog otvorenja: Dr. Hans-Joachim Rabe, CEO dSPACE engineering d.o.o., Borivoje Đermanović, Section Manager Implementation Software dSPACE engineering d.o.o. i Harald Seibel, zamjenik veleposlanika Republike Njemačke u Hrvatskoj

Gdje vidite hrvatski ured dSPACEa u budućnosti? Koji su dugoročni ciljevi tvrtke u Zagrebu?

Martin Goetzeler: Naš cilj je značajno povećati broj zaposlenika dSPACE engineeringa d.o.o. tijekom idućih nekoliko godina.Počeli smo s radom u listopadu s 30 zaposlenih, a već do kraja prosinca zaposlili smo još deset kolega. Dugoročno očekujem da naša Hrvatska tvrtka dosegne broj zaposlenih koji će biti u donjem troznamenkastom rasponu. Naša trenutna uredska infrastruktura s oko 1000 kvadratnih metara već sad nudi dovoljno prostora za do 70 zaposlenika, no već razmatramo opcije s kojima bi dobili još uredskog prostora.

Kakav je do sada vaš ukupni dojam o hrvatskom dSPACEu i njegovim zaposlenicima?

Martin Goetzeler: Moji dojmovi su jako pozitivni. Ono što me najviše oduševilo je to koliko su se naši hrvatski kolege već integrirali u cijelu dSPACE grupaciju. Od samog početka su pokazali snažnu namjeru da budu integralni dio naše dSPACE obitelji i od prvog dana su udahnuli život ovom projektu. Čak i prije nego što smo počeli s radom, hrvatski i njemački kolege su zajedno radili na tome da postave lokalnu IT infrastrukturu na vrijeme. Velika posvećenost poslu, stalna otvorenost prema suradnji i njihova volja da svakodnevno nauče nešto novo već su hrvatskim kolegama donijeli puno poštovanja, ne samo od strane izvršnog managementa, već i od strane uglednih dSPACE kolega širom svijeta.

Početkom godine Ivan Pavelić je preuzeo management lokacije

Tvrtka dSPACE, osnovana 1988. godine, izrađuje i prodaje integrirane hardverske i softverske alate za razvoj i testiranje upravljačkih jedinica motora. Kao tvrtka koja pruža sveobuhvatne usluge, dSPACE je tražen partner i ponuđač rješenja u brojnim aktualnim razvojnim područjima automobilske industrije, od elektromobilnosti i povezivanja automobila pa sve do autonomne vožnje.

U stalne klijente stoga ubrajaju gotovo sve poznate proizvođače i dobavljače automobila. dSPACE-ovi sustavi također se uspješno koriste u drugim industrijskim područjima kao što su zrakoplovstvo i astronautika. S oko 1.600 zaposlenika širom svijeta i sjedištem u Paderbornu, dSPACE ima i tri projektna centra u Njemačkoj te tvrtke u SAD-u, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Japanu, Kini i Hrvatskoj.